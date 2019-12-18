Украина вводит запрет на выезд своих граждан в Россию по внутренним паспортам
Москва, 18.12.2019
Кабинет министров Украины принял постановление о том, что с 1 марта граждане Украины смогут выезжать в Россию только по заграничному паспорту. В 2018 году Россию посетило около девяти миллионов украинцев.
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