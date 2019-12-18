В Генштабе РФ уверены, что НАТО готовится к войне с Россией

НАТО целенаправленно готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту, о чем свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений альянса, заявил глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Высказывание прозвучало в ходе выступления перед военными атташе иностранных государств, сообщает газета «Красная звезда».

Герасимов напомнил, что в доктринах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а также о намерениях НАТО существенно повысить оперативность переброски сил для усиления «восточного фланга» альянса.

В общей сложности за последние три года государства, входящие в НАТО, нарастили военный бюджет на 130 миллиардов долларов, сообщил Герасимов. К 2024 году предполагается увеличение военных расходов на 400 миллиардов долларов, также космос был объявлен отдельной сферой ведения боевых действий, добавил глава российского Генштаба.

«Сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», - подытожил Валерий Герасимов. Он добавил, что в настоящий момент предпосылок для объявления войны нет, однако, нельзя исключать факт, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в вооруженный конфликт большого масштаба.