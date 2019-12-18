В Генштабе РФ заявили, что справятся без иностранного военного присутствия на Севморпути

Иностранные военные корабли не нужны в акватории Северного морского пути, поскольку Россия в силах самостоятельно обеспечить безопасность данной акватории, цитирует «Красная звезда» руководителя Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подтвердил иностранным военным атташе, что необходимости в нахождении здесь других государств нет.

«Россия сама может «обеспечить безопасность судоходства», - заявил военный. Он рассказал, что РФ намерена усилить присутствие в регионе ПРО, что сделает абсолютным контроль воздушного пространства над Северным морским путем.

Также Москва намерена заменить образцы техники, присутствующие в регионе, на сверхсовременные, рассказал Герасимов. Кроме того, РФ в скором времени обеспечит армию новыми кораблями ледового класса, а Северный флот России не станут делать очередным военным округом, добавил военный.

Напомним, Северный морской путь, который проходит вдоль российских северных берегов по морям Северного Ледовитого океана, представляет собой судоходный маршрут, являющейся главная морская коммуникацией в российской Арктике.