В Кремле прокомментировали санкции США по «Северному потоку – 2»

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал информацию о том, что в оборонном бюджете, за который накануне проголосовал американский Сенат, включены средства на «противодействие России» в различных областях, в том числе на санкции против газопровода «Северный поток – 2». По словам представителя Кремля, это идеальный пример недобросовестной конкуренции, нарушающей принципы международного права, передаёт РИА Новости.

«Такое никому не нравится – не ни Москве, ни Берлину, ни Парижу, – подчеркнул Песков. – Такие действия являются нарушением международного права, идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на рынки Старого Света». Как пояснил руководитель президентской пресс-службы, США просто пытаются навязать европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособный природный газ.

При этом, как заявил Песков в Кремле исходят из того, что проект газопровода «Северный поток – 2» будет закончен, несмотря на санкции США.

«Остановить его реализацию никому не получится», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.