В Кремле прокомментировали заявление Генштаба о возможном конфликте с НАТО

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле согласны с мнением Генштаба ВС России о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что в России крайне обеспокоены продвижением альянса к российским границам.

«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, проводимом нашими военными в процессе мониторинга маневров НАТО», - заявил Песков. Он назвал высказывание Герасимова мнением «настоящего профессионала», а также рассказал, что давать оценки «с военной точки зрения администрация президента не может».

Напомним, ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что последние действия НАТО по планированию полномасштабных учений, а также расширение инфраструктуры альянса к восточным границам России свидетельствуют о подготовки НАТО к крупномасштабному военному конфликту.