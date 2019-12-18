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В Крыму ответили Зеленскому на планы по отмене «спецстатуса» Севастополя

Москва, 18.12.2019
  • В Крыму ответили Зеленскому на планы по отмене «спецстатуса» Севастополя

Из открытых источников

Как заявил глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель, любое упоминание Крыма и Севастополя должно быть исключено из конституции Украины, передает РИА «Новости».

Комментарий прозвучал в ответ на планы президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса», депутат назвал подобные высказывания «огромной ошибкой со стороны украинского главы».

«Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», - сообщил Гомель. Парламентарий уверен, что только после данного шага украинскую конституцию можно будет считать документом, который соответствует современным международным реалиям. К настоящему моменту документ «устарел почти на шесть лет», уверен представитель крымского парламента.

Его коллега руководитель государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев считает, что никакие инициативы со стороны Киева не повлияют на судьбу полуострова и его граждан, которые приняли российское гражданство. В этой связи Украина может выдвигать любые инициативы в отношении Крыма, поскольку это на ситуацию никак не влияет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский захотел убрать из украинской конституции упоминание о «специальном статусе» вернувшегося в состав России Севастополя. Соответствующий законопроект был внесен им в Верховную раду.

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