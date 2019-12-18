В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста ВВП России

Согласно данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в ноябре 2019 года замедлился до 1,6% в годовом выражении. В ведомстве предупредили, что с учётом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях существует опасность дальнейшего ослабления экономической активности, как этом месяце, так и в январе следующего года, передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что основная причина замедления темпов роста российской экономики стало существенное ухудшение динамики в промышленности. В частности, темпы роста промышленного производства в последнем осеннем месяце замедлились до 0,3% в годовом выражении после 2,6% в октябре, а вклад в динамику ВВП снизился до 0,1 п.п.