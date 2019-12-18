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Яндекс составил рейтинг самых популярных запросов 2019 года

Москва, 18.12.2019

Аналитики поисковика «Яндекс» составили ТОП самых популярных запросов пользователей в 2019 году, сообщается в блоге компании. Рейтинг составлялся по данным за период с 1 января по 12 декабря.

Чаще всего юзеров интересовали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, а также часто запрашивалась информацию об украинском лидере Владимире Зеленском, разработчике компьютерных игр из Японии Хидео Кодзима, шведской экоактивистке Грете Тунберг. В десятку лидеров самых популярных личностей среди пользователей Яндекс попали певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс и спортсмен Михаил Кокляев. Среди популярных тем оказались несанкционированные акции в Москве,  катастрофа «Суперджета» в аэропорту Шереметьево, «штурма«засекреченной «Зоны-51» в США.

В компании «Яндекса» уточняется, что лидеры рейтинга определялись по росту запросов по сравнению с прошлым годом. В компании привели пример с запросами про собор Парижской Богоматери, материал о котором ищут каждый год, однако, после пожала «число запросов взлетело в разы».

«Общая масса такой волны, поднимающейся над обычным уровнем интереса, и определяет место темы в топе», — объяснили в компании.

Напомним, ранее рейтинг запросов среди россиян о популярных персонах по версии Google возглавили в декабре президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк.

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