Безальтернативное использование наличных упало в 10 раз

С наличными не занимать

Согласно данным Банка России, на которые ссылается портал «Вести.Экономика», россияне постепенно избавляются от наличных, причем безналичные платежи в нашей стране развиты даже больше, чем в Европе. Так, приводит издание статистику ЦБ, еще в 2010 году доля тех, кто использует для оплаты товаров и услуг только бумажные деньги составляла 65%, а на конец прошлого года их доля снизилась до 6%.

В докладе ЦБ отмечается, что сумма покупки, начиная с которой респонденты делают выбор в пользу безналичной оплаты, составила 1230 рублей. Годом ранее она равнялась 1545 рублей, а в 2012 году — 2556 рублей. Помимо удобства безналичных расчетов, одна из причин их популярности, названных в докладе ЦБ, это возможность участия в бонусных программах банков.

В то же время около 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись без наличных денег. Согласно данным регулятора, граждане по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму бумажных денег в пределах от 300 до 1000 рублей.

Банк России также констатировал, что доверие населения к банковским картам продолжает расти. При этом дебетовая карта является сегодня наиболее популярным инструментом безналичного платежа (ее используют72% респондентов).

Про уход от наличных денег в пользу безналичных платежей говорят уже не первый раз, отмечает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. «Годом ранее мы уже прогнозировали, что данная тенденция будет сохраняться. Правда, наши прогнозы были не настолько оптимистичны. Мы считали, что доля пользователей карт достигнет 80-90% лишь году к 2025 году, однако опросы показывают, что уже сегодня приверженцев принципа «только наличные» осталось менее 10%», – рассказывает он.

Так или иначе, указывает эксперт, но плюсы систем оплаты картами действительно очевидны. Причем как для покупателей, так и для продавцов. Первые получают высокую скорость обслуживания, а вторые большую проходимость магазинов и меньше очередей, что в свою очередь увеличивает выручку торговых предприятий. «Уже не единожды я лично видел, — замечает эксперт, — как очередь в кофейню, где весь бизнес-центр покупает себе завтраки и обеды, может замереть на 1-2 минуты из-за оплаты наличными». Отдельным пунктом стоит интернет-торговля, которая тоже активно побуждает людей пользоваться картами и платежными системами, заключает он.

Следует добавить еще одну причину, хотя вряд ли первостепенную, роста безналичных расчетов. Люди, как известно, все больше залезают в кредиты, а одной из их форм служит выдача кредитных карт. Их привлекательная сторона, это беспроцентный период, а неудобство состоит в высоком проценте за снятие наличных. Так что безналичные расчеты по таким картам тоже, несомненно, вносят свою долю в их общий прирост.

Выдачу плюшек могут прекратить

В самом деле, соглашается специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз, сегодня в Москве расплатиться безналичным способом можно практически везде, тогда как даже в Париже мысли о наличных будут посещать постоянно, и москвич точно удивиться такому «отставанию» города влюблённых. Банки, конечно, не отстают от современных тенденций и предлагают различные «плюшки» за безналичные платежи, это и кэшбэк, и проценты на остаток по счету.

Государство, поощряя, безналичную оплату, преследует свои цели: установить полный контроль за финансовыми потоками в России, и вполне вероятно, когда цель будет достигнута и наличные канут в лету, то и разнообразные «плюшки» будут отменены, полагает аналитик. Малый бизнес, работая честно и платя все существующие налоги, любит пока наличные. Насколько государство сможет создать условия для развития предпринимательства в России в условиях безналичного ведения кассы, покажет время.

Но все же старшее поколение и люди, живущие в глубинках нашей родины, пока не могут похвастаться таким же лояльным отношением к пластиковым картам, констатирует Мороз. Пенсию желают многие получать самостоятельно, банкоматами пользоваться не умеют и имеют настороженное отношение к безналичным платежам, так как считают, что их могут обмануть, а деньги надежнее, когда они под подушкой. Тем не менее, заключает она, в России взят курс на цифровую экономику и в будущем наличные в любом случае исчезнут из обихода, а государство приобретёт возможность отследить каждый рубль. Поэтому каждое время диктует свои правила и лучше под них уметь подстроиться.

Да, действительно, на сегодняшний день в связи с ростом доступности технологий бесконтактной оплаты товаров и услуг, эквайринга для средего и малого бизнеса (включая появление мобильного и онлайн-эквайринга), а так же развитем e-commerce безналичный расчет стал нормой для большинства жителей России, признает и аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Мы говорим именно о большинстве, то есть о городском населении, доля которого по состоянию на начало года оценивалось официальной статистикой в 74,6%», – отмечает он.

Увы, продолжает эксперт, но в большинстве относительно небольших населенных пунктов доступность безналичной оплаты до сих пор остается крайне низкой. У львиной доли сельского населения просто нет источников дохода, не считая пенсий, для получения которых могло бы потребоваться открытие банковского счета и получение банковской карты.

Стоит отметить большую заслугу в переводе платежей на «безнал» законодательства, напоминает Алексей Антонов: в течение последних лет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязали использовать так называемые онлайн-кассы и предоставлять клиентам возможность безналичной оплаты. Причина проста: средства, находящиеся на счетах физических и юридических лиц можно контролировать, любую транзакцию можно отследить, при желании или необходимости заблокировать.

Наличные же средства, попадая в оборот, фактически исчезают из поля зрения государства: они могут использоваться для формирования накоплений «под матрацем», могут служить средством расчета на черном рынке, использоваться в коррупционных целях, оплаты услуг на теневом рынке труда и т.д.

И вот теперь мы подходим к самому интересному, добавляет Алексей Антонов: несмотря на то, что доля россиян, которые оплачивают товары и услуги наличными деньгами, снизилась до 6%, объем наличной денежной массы остается вблизи исторических максимумов, достигнутых годом ранее. На начало декабря денежная масса M0 (наличные средства) оценивалась в 9,35 трлн рублей, что ниже, чем к началу года (10,3 трлн), но все равно это очень высокий показатель. Получается, делает вывод аналитик, что снижение спроса на наличные со стороны населения не ведет к резкому снижению их объема в обращении, а это значит, что перечисленные ранее факторы и риски остаются.