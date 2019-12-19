В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета. «Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», – говорится в распоряжении премьера. Решение украинского правительства не коснется выплат пенсий, зарплат и расходов на обслуживание государственного долга.