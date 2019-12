«Искусство женского бизнеса». В Москве состоялось главное событие этой осени - Международный Форум «Woman Who Matters – 2019»

Деловую часть официально открыла Основатель и Директор Премии и Форума, Анна Рудакова: «Мир стремительно развивается и роль женщины сегодня уже вышла далеко за рамки ее классического восприятия, как лишь домохозяйки и матери. Очень много женщин сегодня активно создают стартапы, достаточно большой процент женщин в России занимают руководящие посты в компаниях. И я могу сказать, что всё больше компаний в России, международных и крупных, активно работают над созданием комфортной рабочей среды для своих сотрудниц. Есть очень много интересных внутрикорпоративных проектов – специальные тренинги, образовательные проекты для женщин, которые уходили в декрет и «подзабыли» навыки, а также создание дружественной инфраструктуры».

На Международном Форуме в качестве спикеров выступили: Александр Цыпкин, писатель, эксперт по стратегическому PR, Вирджиния Тан, основательница LeanIn China, учредитель международного конкурса She Loves Tech и главный партнер фонда Teja fund, Дэйв Вайсэр, основатель и генеральный директор компании Gett, Ирина Никулина, генеральный директор БУАРОН, Россия, Валери Пуансо, Генеральный директор БУАРОН, Франция, София Азизян, Партнер компании EY, руководитель практики аудиторских услуг, руководитель программы «Деловые женщины», Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private, Андрей Кришнев, генеральный директор Nike Россия, Дженнифер О,Лир, Директор по развитию личностного разнообразия, вовлеченности и учёту индивидуальных особенностей персонала, компания Merck, Наталья Шкулева, Бренд - директор ELLE, президент Hearst Shkulev Media, Татьяна Гатинская, генеральный директор «Алкон» в России, Виктория Павлова, глобальный вице-президент по маркетингу Mastercard, Александра Митрошина, блогерка, общественный деятель, Лаура Джугелия, главный редактор Peopletalk, Оксана Лаврентьева, Владелица компании Rusmoda и центров красоты и здоровья «Белый сад», акционер издательского дома Independent Media, Анастасия и Анатолий Кучерена, Консалтинговая компания Кучерена групп, Валерия, Певица, народная артистка Российской Федерации, предприниматель, Иосиф Пригожин, продюсер, бизнесмен.

Параллельно в десяти залах, проходили выступления именитых спикеров. По итогам Форума, площадку посетили свыше 3000 зрителей.

В рамках деловой части, 29 ноября, состоялась III Торжественная церемония награждения лучших корпоративных проектов в отношении женщин в рамках Премии Woman Who Matters. Ведущей церемонии стала – телеведущая МАТЧ ТВ, Юлия Шарапова. AfterParty международного форума после Церемонии прошла при поддержке международной платежной системы Mastercard.

На сегодняшний день, здоровье является основным критерием, опробованным и результативным инструментом формирования мотивации к ЗОЖ. Получив знания о том, что же такое здоровый образ жизни в действительности, составив свою индивидуальную программу, можно ее осознано реализовать в жизнь, сохраняя свое собственное здоровье.

«Здоровье бизнеса» - понятие не только метафорическое, но и буквальное. Более половины наших соотечественников (59%) оценивают состояние своего здоровья как отличное и хорошее. Одновременно с этим треть опрошенных жалуется на проблемы с весом, сном и на недостаток энергии. Это и стало стимулом для развития некоммерческой организации КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ. Ее силами уже проведено свыше 250 выездных лекций и семинаров в 10 городах страны. Надеемся, что в ближайшие годы наши взгляды на осознанное отношение к здоровью будут разделять и тысячи единомышленников по всей России, что позволит изменить отношение общества к самому важному ресурсу человека – его здоровью», - прокомментировала Генеральный директор компании «БУАРОН» в России, Ирина Никулина.

Валентина Бучнева, глава стратегического бизнес - подразделения Евразия АО «Босналек», победитель Премии Woman Who Matters в номинации «Женщина в фармацевтическом бизнесе», поделилась значимыми результатами компании: «Получить такую награду очень ценно. Хочу отметить, что впечатляющие результаты – это всегда заслуга команды. Бизнес-показатели, которых нам удалось добиться в последние несколько лет – результат кропотливой работы всей команды «Босналек». Приятно, что я могу назвать эту команду своей, гордиться и представлять наши совместные успехи».

Изменяющиеся приоритеты кандидатов при выборе места работы направляют HR – менеджеров на поиски актуальных методов и технологий эффективного рекрутинга. «Правильно» выбранные методы вовлечения кандидатов привлекут целевую аудиторию и обеспечат найм лучших увлеченных профессий, имеющих сильную внутреннюю мотивацию, трудолюбивых и талантливых.

«Сотрудники — основная ценность нашей компании. Мы поддерживаем в компании такую рабочую среду, которая создает благоприятную атмосферу для эффективного сотрудничества и инновационного мышления, позволяет нашим профессионалам получать возможности роста в мультикультурной и инклюзивной среде, что в итоге формирует лучший опыт сотрудника в течение всей карьеры. Направление Многообразие и Вовлечение включает в себя системную работу по таким аспектам, как программы найма людей с инвалидностью, увеличение числа женщин на управленческих позициях, поддержка практик равенства и открытости, и многим другим. Мы убеждены, что такая корпоративная культура помогает достигать выдающихся бизнес результатов и делает наш мир лучше», - говорит управляющий по устойчивому развитию и волонтерским проектам Аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, Ольга Лучина.

Миллионы женщин и мужчин в странах мира лишены доступа к возможностям образования и трудоустройства, вынуждены заниматься определенными видами деятельности или получать за свой труд меньше, чем он стоит, только лишь по причине своей инвалидности или этнического происхождения, расовой или половой принадлежности и т.д. Дискриминация, которой подвергаются на рынке труда определенные категории населения, например, женщины, этнические или расовые меньшинства и мигранты, серьезно повышает их подверженность риску эксплуатации и злоупотреблений, в том числе в форме принудительного труда. Особую важность создания комфортных условий труда комментирует, директор по юридическим вопросам Diageo по России Юлия Лаврова: «Diageo - один из мировых лидеров по созданию инклюзивной и многообразной рабочей среды, что неоднократно было подтверждено международными рейтингами. Под инклюзивной рабочей средой мы понимаем не только гендерное равенство, абсолютную толерантность к религиозным, политическим и другим взглядам, но и просто возможность быть самим собой, помимо своей основной работы реализовывать свои личные интересы и устремления. Я часто говорю, что юрист в Diageo больше, чем юрист. Например, мы с командой настолько плотно работаем с маркетингом, будь то запуск новых рекламных кампаний или реализация любых коллабораций, и так хотим поделиться с миром своей любовью к чудесным напиткам Diageo, что порой забываем, что мы не маркетологи. Поэтому у меня не вызвало удивления, когда лидерская команда выбрала именно меня, юриста, в качестве амбассадора проектов по культурному многообразию (Diversity & Inclusion) в России, хотя, на первый взгляд, это работа отдела персонала.

Оксана Монж, генеральный директор Cанофи в странах Евразийского региона, поделилась о том, как грамотно собрать команду из разных культур: «Данные исследования McKinsey за 2018 год говорят о том, что компании с многообразной и инклюзивной культурой достигают на 19% более высокой прибыльности бизнеса. И речь здесь не идет только о национальной принадлежности или гендерных различиях. В первую очередь, мы говорим о команде, состоящей из людей с опытом из разных индустрий, принадлежащих к разным поколениям, с различным образованием, взглядами, интересами, разным набором компетенций. Такие команды могут сделать любой проект успешнее, благодаря разнообразию подходов к его реализации, они привносят инновационные идеи в решение привычных задач, что в будущем не может не отражаться на результатах компании. Для того, чтобы сформировать команду, необходимо, чтобы лидеры в организации, менеджеры были открытыми к такому подходу, зачастую это настоящий вызов, ведь работать с командой, где все очень разные - непросто. Формирование такой команды может занять время. Но когда такая команда срабатывается, они показывают потрясающий результат. При этом, недостаточно просто сформировать команду, учитывая принципы многообразия, важно создать такую среду, в которой эти команды могут успешно работать. Будьте открытыми, ведь формирование команд разных – это сложно, но супер интересно и результативно!»

«Мы в Mastercard каждый день работаем над тем, чтобы обеспечить равные условия и перспективы для развития наших сотрудников независимо от их гендерной принадлежности.

Мы планомерно и постоянно поддерживаем женщин - лидеров и помогаем им профессионально развиваться и строить свою карьеру.

Я считаю, что очень важно поверить в себя, и каждый день делать хотя бы небольшой шаг вперёд . Образовательные программы, которые Mastercard проводит для своих сотрудников, делает это движение вперёд поступательным и постоянным», - комментирует Виктория Павлова, Глобальный вице-президент по маркетингу Mastercard.

Виктория Кузьмина, Управляющий директор AbbVie, Россия и СНГ, отметила важность на тему вовлеченности:

«Мы в AbbVie, работая на фармацевтическом рынке России и СНГ, прошли значительный путь формирования разнообразия как в области географических и гендерных отличий, так и в поле профессионального опыта сотрудников. На данном этапе для нас важно уделять внимание уровню вовлеченности и такой культуре в компании, когда лидеры из управленческих команд становятся амбассадорами культуры и безопасной среды, а сотрудники в полной мере проявляют свои уникальные отличия, взгляды и навыки, не боятся и хотят проявлять свою непохожесть».

58% женщин считают, что их труд оплачивается наравне с мужчинами. 52% женщин видят барьеры, препятствующие их карьерному росту, и только 21% мужчин их замечают. При этом 62% работодателей заявляют, что предпринимают разнообразные инициативы для обеспечения равенства сотрудников обоих полов. Ирина Костенец, Советник генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», рассказывает про специальную программу, которая отвечает за поддержку женщин в бизнесе: «Забота о женщинах – не новая история для ОАО «РЖД», при этом наш проект «Комплексная программа поддержки женщин ОАО «РЖД» позволил по-новому осмыслить и систематизировать эту деятельность, поднять заботу о персонале на более высокий уровень. Безусловно, реализация проекта благоприятно сказывается не только на женщинах, наша задача - видеть потребности каждого работника компании вне зависимости от его пола или должности, поддерживать среду, в которой каждый человек имеет возможность выбора».

Мужчины и женщины действительно по-разному вкладывают и управляют денежными средствами. Мужчины склонны чаще рисковать, инвестируют больше, чем могут себе позволить, и значительно чаще торгуют. Женщины, напротив, тратят на инвестиции гораздо меньшие суммы, сильнее переживают потерю денежных средств в случае неудачи, а торгуют реже. Глава Sberbank Private Banking, Евгения Тюрикова, рассказала про инвестиционный продукт, который также идет в поддержку женского бизнеса: «Я рада, что мы можем предложить потенциальным инвесторам финансовый инструмент, отвечающий одной из целей глобального развития, сформулированных ООН, и удовлетворить спрос российской аудитории в инвестициях со смыслом. Мы видим, что такой запрос начинает формироваться в России и как ведущий финансовый институт развиваем это направление. SBP Women Impact Europe Index – первый продукт Sberbank Private Banking из серии продуктов ответственных инвестиций - инвестиций, которые могут сделать мир лучше».

«Мы первый в России инновационный курорт, который воплощает концепцию персонализированной и превентивной медицины. Меня вдохновляет то, что за два года мы изменили жизнь тысяч людей. Оставаться молодым и быть здоровым - это новый мировой тренд. Найти время на себя при активной жизни не всегда просто. Но нельзя забывать о том, что здоровье – самый ценный ресурс, который у нас есть. На курорте «Первая Линия» мы даем инструменты для продления молодости, чтобы наши гости могли вдохновляться на новые проекты и продолжать менять мир к лучшему», - говорит идеолог и сооснователь инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина.

