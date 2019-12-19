Киев подсчитал убытки для ВВП в случае потери транзита российского газа

В случае прекращения транзита российского газа в Европу Украина может потерять 2% ВВП или $2 млрд, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление депутата рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергея Левочкина.

Сергей рассказал, что, начиная с 2014 года Украина прокачала через свою ГТС в Европу 474 млрд куб. м "голубого топлива", заработав на транзите газа $14 млрд.

«Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов», - сообщил Лавочкин, который уверен, что «непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс».

Депутат выражает надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет проявить политическую волю и продлить контракт на транзит российского газа.

Накануне о «нулевой возможности» подписания контракта с Россией заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он также сообщил, что в случае отсутствия нового подписанного контракта в декабре 2019 года, переговоры о транзите газа через Украину продлятся весной 2020 года.