Китай отменил пошлины на ряд товаров из США

Пекин утвердил первую часть второго списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами, пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что мера вступает в силу с 26 декабря и будет действовать до конца 2020 года.

Как говорится в сообщении китайского Минфина, список рассмотрен и одобрен Государственным советом комитета по тарифам и сборам.

«Товары первой партии второго списка будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров»,— говорится в документе, при этом названия не уточняются.

Первая часть сделки будет оформлена в январе 2020 года, также Китай намерен не вводить пока новые пошлины на импорт американских товаров, которые первоначально планировалось ввести 15 декабря.