Кремль поставил новые условия для участников итоговой пресс-конференции Путина

19 декабря состоится традиционная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, напоминает агентство РИА «Новости». Временные рамки не известны «никому, в том числе и самому Путину», однако, телеканалы выделяют в сетке на данное событие не менее трех часов, сообщает СМИ. Статистика предыдущих встреч говорит, что в среднем президент общается с прессой около 4 часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продлилась 5 часов.

В этом году Кремль просит журналистов не усердствовать с плакатами и прочими привлекающими элементами, поскольку все эти атрибуты мешают работе фотографов и операторов, говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента. В документе размер плаката определяется не более формата А3 или 297×420 мм. Уточняется, что в этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество СМИ - 1702.