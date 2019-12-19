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Курс доллара: эйфория подошла к концу

Москва, 19.12.2019
  • Курс доллара: эйфория подошла к концу

Алексей Павлишак/ТАСС

В среду, 18 декабря российский рубль немного подешевел к доллару и евро на сообщениях о новых антироссийских санкциях США. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 62,6 руб., что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как считают эксперты, курс рубля вчера умеренно просела к доллару и евро на фоне информации, что Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными антироссийскими ограничительными мерами, известными как «санкции из ада». По данным американских СМИ, это законопроект одобрен 17 голосами и передан на рассмотрение сената в полном составе.

При этом курс рубля почти не заметил другую важную новость, которая также пришла из США ещё во вторник вечером. Напомним, американский Сенат одобрил оборонный бюджет, куда включены расходы на ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток – 2» и на военную помощь Украине (на 300 млн руб.). Теперь документ должен подписать глава Белого дома Дональда Трампа, который уже заявил, что сделает это незамедлительно.

По мнению Александра Карпова из банка «Зенит», торги среды были скучными, а сам объём торгов небольшим. При этом колебания курсов в основных парах тоже были незначительными.

«Не раскачали рынок даже санкционные новости. Поэтому в целом ситуация для рубля остаётся благоприятной. Его динамику сейчас отражает позитив как на рынке ОФЗ, так и на рынке акций, поэтому, в результате, несмотря на спрос на валюту, новости о санкциях рубль не падает», – резюмировал эксперт.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в среду курс доллара чувствовал себя весьма уверенно в парах с основными валютами на международных рынках, хотя на валютных площадках развивающихся рынков преимущество американской валюты выглядело не столь очевидным.

При этом рубль большую часть вчерашнего дня торговался в красной зоне к доллару, однако ближе к окончанию дневной сессии постепенно сокращал свои потери. В паре же с евро курс рубля чувствовал себя гораздо уверенней из-за ослабления единой валюты ЕС на Forex.

Как прогнозирует Антон Покатович из «БКС Премьер», сегодня курс доллара будет находиться в диапазоне 62,50-63,50 руб.

«В ближайшей же перспективе мы можем наблюдать некоторое ослабление рыночной эйфории, так как трейдеры будут более здраво оценивать реальный масштаб торгового сближения Вашингтона и Пекина», – подчеркнул он, добавив, что внимание инвесторов также будет сосредоточено на обсуждение импичмента Трампа, а также на развитии ситуации вокруг антироссийских санкций, что приведёт к ослаблению рубля в конце этого года.

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