Ночной режим смартфонов опасен для здоровья

Учёные одного из британских Университетов пришли к выводу, что ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, очень негативно влияет на человеческий организм.

В ходе научных исследований они выяснили, что спектр жёлтого цвета, на который настраиваются экраны смартфонов при переходе в ночной режим, вреден для биологических часов, так как такие тёплые цвета напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждения. Именно по этой причине цветовое излучение оказывает негативное влияние на сон и наносит больше вреда, передаёт РИА Новости.

Между тем прохладные цвета голубого спектра, которые смартфоны используют в обычном режиме, более привычны для организма и не оказывают слишком негативного воздействия.

Таким образом, ночные режимы гаджетов, изменяя цвет излучения даже при сохранении умеренной яркости дисплея, опасны для здоровья.