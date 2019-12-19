Мнение эксперта

Анатолий Сульянов

20:20 Хранители времени

По данным реестра МВД, в нашей стране существует более 26 000 ЧОПов. Лицензированных охранников насчитывается свыше 700 тысяч. Сколько нелегалов – неизвестно. Только на 2019 год, по самым скромным подсчетам, в сфере частного охранного бизнеса занято от полутора до двух миллионов россиян. Есть мнение, что эта цифра гораздо больше. Что ждет охранный бизнес в 2020 году?

Основываясь на зарубежном и личном опыте, некоторые эксперты в данной отрасли строят свои прогнозы касательно развития рынка. Анатолий Сульянов, владелец компании «Авангард Security», ведущей свою деятельность с 2007 года, считает, что охранные организации в России постепенно будут расширять сферу своего присутствия. Это диктуют изменения качества жизни, которые в свою очередь влекут за собой и повышенные требования к качеству собственной безопасности.

У охраны - не женское лицо

За последнее десятилетие изменилось и «лицо» рядового сотрудника ЧОПа. Профессия перестала являться исключительно мужской.

Ночной клуб. Две яркие девушки привлекли внимание мужской компании. Красавицы явно были одни, но энергичные знаки внимания со стороны кавалеров гостьи, казалось, не замечали. Парни решили быть настойчивее. Итог – разбитый нос и болезненная гематома носка ступни от удара каблука-шпильки. Быстро и без лишнего шума. Позже обаятельная брюнетка объяснила охранникам заведения (как оказалось они коллеги), что в ее обязанности входит сопровождение «подруги» в ночной клуб. К счастью, это практически единственный случай, когда ей пришлось применять свои профессиональные навыки. Как правило, хватает разговоров по душам.

В прошлом, Евгения – профессиональная спортсменка. Чемпион Европы по восточным единоборствам. Из-за полученных травм с большим спортом пришлось расстаться. Тренерская работа, к сожалению, оказалась не такой высокооплачиваемой. В охранную организацию героиню привел случай. К руководству компании обратился один из VIP-клиентов, с просьбой подобрать для дочери-студентки, которая приехала на каникулы из-за границы, подходящего bodyguard. Во время экскурсии посетитель был впечатлен тем, как хрупкая барышня раскидывает бравых молодцов (Женя проводила практикум по самообороне для сотрудников фирмы). О своем гонораре героиня тактично умалчивает.

По статистике, сейчас, женщин-охранников около 9% от общего числа сотрудников «охранки». Средняя заработная плата варьируется в пределах 12000 – 15000 рублей в месяц. Для представительниц прекрасного пола, уровень финансовых ожиданий вполне приемлем. Тем более, если жить в ближнем, или дальнем Подмосковье. Есть мнение, что с рядом конфликтных ситуаций, женщины справляются быстрее и с наименьшими потерями. Сказывается врожденные такт и дипломатичность.

Между нами мальчиками…

Мужчины получают больше. Престижными и, соответственно, более высокооплачиваемыми считаются охрана банков, офисных центров, сопровождение ценных грузов, личная охрана. Среди клиентов «Авангард Security» есть множество медийных персон: рэпер Александр T-Killah, шоумен Михаил Галустян и многие другие. Для данной категории лиц разработали уникальная в своем роде услугу – выезд группы быстрого реагирования (ГБР). По первому сигналу, внутреннее вооруженное спецподразделение прибывает в любую точку города в течение 10-15 минут. В зависимости от ситуации сотрудники могут оказать любую необходимую помощь, включая правовую защиту. Другими словами – это личное охранное мини-подразделение, которое прибывает к вам по звонку в режиме 24/7. Таких экипажей у «Авангард Security» в Москве сейчас порядка 30. К слову сказать, «абонентская плата» составляет не многим более 30000 рублей в месяц. Учитывая востребованность данного рода услуги, в ближайшее время компания намерена увеличить количество экипажей быстрого реагирования.

Step by step

Отбор членов подразделения осуществляется самым серьёзным образом. Все сотрудники ГБР в обязательном порядке проходят правовую подготовку. Огромное внимание уделяется боевой и физической форме, основным приемам экстренной медицинской помощи. Техническому и материальному оснащению группы также уделяется самое пристальное внимание. Автомобили, специальные средства связи, оружие всегда соответствуют самым последним требованиям безопасности.

Как правило, на роль кандидата приглашают мужчин с образованием не ниже среднего-специального. Но тенденции таковы, что последнее время около четверти кандидатов имеют и высшее образование. В обязательном порядке кадровая служба «Авангард Security» проверяет благонадежность, опыт, профессиональный запас знаний и умений, физическую форму, личностные качества будущих сотрудников. Далее будущие специалисты повышают свой уровень в школе подготовки охранников. Здесь разъясняют слушателям технические, правовые, психологические аспекты работы по обеспечению безопасности, проводят занятия по стрелковой и физической подготовке, преподают азы первой доврачебной помощи, этические нормы поведения частных охранников.

Следующий шаг – квалификационные экзамены, по итогам которых присваивается разряд, позволяющий заниматься охранной деятельностью. На первое время за новичком закрепляется наставник, который какое-то время курирует его работу. В дальнейшем требуется ежегодно подтверждать свою профпригодность.

Каждый сотрудник – визитная карточка «Авангард Security», поэтому главная цель такого внимательного подхода к отбору сотрудников ЧОП – это сведение рисков человеческого фактора к нулю, и уверенность в компетентности каждой боевой единицы. Помимо индивидуальных качеств, в «Авангард Security» большое внимание уделяется слаженности работы групп охранников, взаимопониманию внутри рабочего коллектива. Такой подход позволяет индивидуально подходить к каждому объекту охраны, с учётом пожеланий клиента в отношении персонала.

Решающий кадр

Используя успешный опыт зарубежных коллег (например, в Италии аналогичная охранная фирма может подобрать любой персонал: начиная от швейцара и заканчивая пилотом личного самолета), ЧОП «Авангард Security» предоставляет услугу «Кадровое агентство». Есть случаи, когда в компанию обращаются с просьбой не выставить личную охрану, а найти сопровождающего, или личного водителя с функциями охранника, имеющего при себе оружие и разрешение на его использование. В случае возникновения угрозы жизни или какой-либо опасности, специалист паркует автомобиль и сопровождает клиента везде, где только потребуется.

Обязанности охранника, выполняющего услуги подобного профессионального сопровождения включают в себя: ограничение прямого доступа со стороны третьих лиц и предупреждение возможных угроз в любых ситуациях, поддержание порядка, постоянный контроль обстановки в местах, куда направляется охраняемый человек. Проверяет предполагаемые маршруты на наличие угроз. При обращении, заказчик может выбрать наиболее на его взгляд подходящую кандидатуру из тщательно подготовленного списка.

С позиции слова

Правовое сопровождение, пожалуй, одна из основных опций в вопросах современной безопасности. В большинстве случаев юридическая грамотность позволяет избежать огромного количества конфликтов. Это касается абсолютно всех сфер бизнеса и повседневной жизни, в целом. К примеру, правильно заключённое и подписанное инвестиционное соглашение с партнёрами избавит от длительных судебных тяжб, а юридически правильно выстроенное общение с сотрудниками полиции вполне может обезопасить от ненужных проблемных ситуаций на дороге.

Юридическую составляющую работы охранного предприятия можно разделить на три группы: правовое сопровождение коммерческой деятельности предприятия, квалифицированную помощь и консультации юристов по конкретным экстренным вопросам и правовую поддержку всех интересов клиентов.

В процессе оказания квалифицированной юридической помощи по индивидуальным вопросам работники ЧОП могут предоставлять своим клиентам следующие виды услуг: личная или оперативная телефонная консультация касательно различных юридических вопросов; юридическая экспертиза; анализ существующей судебной практики и нормативной базы; рекомендации по оптимальному решению проблем; обеспечение юридических интересов клиента в уголовных и гражданских судах.

Все дело в цифрах

Сегодня халатно относиться к цифровой безопасности ваших средств на банковской карте и защите данных собственного смартфона или планшета, мягко говоря, недальновидно. Любая современная профессиональная частная охранная компания имеет в своем составе не только штат охранников, но и группу инженеров-электронщиков, или программистов, которые обслуживают сервера и охранные программы.

Кибербезопасность – часть глобального тренда цифровизации экономики, отражающего текущие изменения в модели потребления общества. Это отдельное направление деятельности современной охранной компании и такая же важная опция нынешней жизни, как и сохранность физических активов. Угрозы в этой сфере безопасности сегодня формируются быстрее, чем наше представление о возможном риске в том или ином аспекте системы. То, что раньше не представляло никакой опасности – сегодня может вызывать серьезные проблемы. Есть ряд общеизвестных угроз, о которых стоит помнить и, соответственно, применять меры для защиты и предотвращения их возникновения. На сегодняшний день – это разнообразные вредоносные программы (например вирусы-вымогатели) и социальная инженерия, фишинг (обман с целью получения конфиденциальной информации).

Компания «Авангард Security» не просто оказывает охранные услуги клиентам, но и тщательно исследует технологии и принципы обеспечения безопасности, стремится к созданию принципиально новой, лучшей услуги в своей отрасли. В данный момент специалисты AS работают над созданием уникального для России маркетплейса, анонс которого будет представлен в ближайшее время.

Стандартный подход

Отношение к вопросам безопасности в России, Европе или в Америке отличается, в первую очередь, в юридическом плане и на законодательном уровне. В отличие от нашей страны, рынок западных охранных услуг гораздо более монополизирован. На нём присутствует порядка 10 основных игроков – это охранные агентства с количеством 50-100 тысяч сотрудников, то есть гораздо более глобальные холдинги, чем в России. Такое положение дел отрезает от рынка случайные компании (для получения лицензии приходится внести крупный депозит, аналог СРО) и всех недобросовестных игроков, которые большими деньгами не могут гарантировать чистоту своих обязательств. Соответственно, тем самым повышается уровень ответственности охранных предприятий, которого зачастую не хватает в России.

За рубежом распространена практика, когда государство идёт навстречу ЧОПам. Например, после каждого теракта в законодательство вводятся изменения, касающиеся расширения деятельности охранных предприятий. Частные охранники допускаются к работе не только на важных государственных объектах, но также в крупных торговых центрах, в аэропортах, вокзалах. В ряде европейских стран, бойцы ЧОПов нередко охраняют даже полицейские участки. У нас, к сожалению, наблюдается обратная ситуация.

Не менее существенной проблемой в у нас является колоссальный демпинг в ходе тендеров, снижающий стоимость подрядов в ряде случаев, почти на 50% от заявленной первоначальной цены. Это негативно сказывается не только на качестве охранных услуг, но и на социальной незащищенности самих непосредственных работников ЧОПов.

Профи решают всё…

Уверенность в собственной безопасности, безопасности близких, а также своего бизнеса и имущества – одна из главных составляющих жизненного успеха сегодня.

Неудивительно, что рынок частных охранных организаций продолжает стабильно показывать свой рост. Остается надеяться, что на основе принципов профессионализма, порядочности и способности выполнить практически любые задачи, будет формироваться здоровая конкуренция касающаяся охраны бизнеса и жизни москвичей. Решать проблемы безопасности должны профессионалы.

Именно такими качествами обладают сотрудники частного охранного предприятия «Авангард Security», которое уделяет особое внимание качеству и надёжности предоставляемых клиентам услуг. Более чем 12-летний опыт работы компании в своей сфере и отзывы клиентов, крупнейших коммерческих предприятий России, подтверждают: принципы, принятые в начале деятельности, были верными и дали хорошие результаты.

Ссылки

ЧОП «Авангард Security»:

http://avangardsecurity.ru/

https://www.instagram.com/avangard.security/

Анатолий Сульянов:

https://www.instagram.com/tolya_sulyanov/