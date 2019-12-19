Особенности кредитования пенсионеров

Поэтому классические кредиты пенсионерам одобряются редко, обычно пенсионерам делаются специальные предложения. Зато количество банковских учреждений, предлагающих такие тарифы, довольно велико.

Тем не менее, возрастное ограничение при выдаче кредитов пенсионерам все же имеется: как правило, люди старше семидесяти пяти лет не могут рассчитывать на их получение. Охотнее всего банковские организации предоставляют кредиты пенсионерам, которые продолжают работать. Кредитные продукты, предназначенные для пенсионеров, характеризуются следующими особенностями:

небольшой размер займов – обычно выдаются суммы около 300-500 тыс. руб.;

пониженная процентная ставка – это сделано для уменьшения финансовой нагрузки на пенсионеров;

небольшая продолжительность кредитования – чаще всего не больше трех лет.

Поскольку большая часть пожилых заемщиков уже не работает, у нее нет возможности предоставить справку о доходах по форме 2-НДФЛ для подтверждения своей платежеспособности. Вместо этой справки пенсионеры могут предоставить банку следующие документальные подтверждения своей платежеспособности:

справку из ПФР о размере пенсионных выплат;

выписку по банковской карте (для финансового учреждения важны лишь приходные операции);

декларацию 3-НФДЛ, если пенсионер имеет заработок за счет частной практики или получает доход путем сдачи в аренду своего имущества;

справку о получении пособий.

Наряду с документами, подтверждающими платежеспособность, банки требуют от пенсионеров предоставить и другие документы, в том числе:

паспорт гражданина РФ;

сведения о семейном положении;

пенсионное свидетельство;

документы, подтверждающие владение ценной собственностью.

Помимо этого, при оформлении страховки банковские учреждения могут потребовать справку о состоянии здоровья пенсионера, чтобы удостовериться в отсутствии у него опасных для жизни болезней. Кредитные учреждения с государственным участием, как правило, не предъявляют дополнительных требований к пенсионерам и оставляют оформление страховки на усмотрение заемщиков. Однако надо учитывать, что отсутствие страховки увеличивает стоимость кредита. Причем зачастую это удорожание является весьма ощутимым – на три-четыре процентных пункта. Так что пенсионерам для улучшения условий кредитования приходится оплачивать оформление страхового полиса.