Президент России высказался о выносе тела Ленина из мавзолея

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что о «тело Ленина не нужно трогать».

Глава государства подчеркнул, что считает Ленина «революционером, а не политическим деятелем» и неоднозначной личностью, которая поставила единство страны в зависимость от политической партии.

«Стоило коммунистической партии рассыпаться, как встало под вопрос единство страны. И речь здесь не только о республиках СССР, а даже этносов внутри РФ», - сообщил Путин.

«Не стало партии и за ней посыпалась вся страна», добавил президент.

Говоря о теле Ленина, которое до сих пор лежит в мавзолее в Москве, Путин отметил, что в РФ есть «много людей», которые связывают с этим достижения советского времени и поэтому говорить о захоронении «вождя мирового пролетариата» не уместно.