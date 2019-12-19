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Прогноз погоды: чудеса продолжаются – Москву ждут новые температурные рекорды

Москва, 19.12.2019
  • Прогноз погоды: чудеса продолжаются – Москву ждут новые температурные рекорды

Сергей Бобылев/ТАСС

В начале следующей недели Москву, по прогнозу синоптиков, накроет очередной циклон из Атлантики. Таким образом, настоящие климатические чудеса продолжатся, а столбики термометров вновь устремятся к новым температурным максимумам.

Как предполагают метеорологи, в понедельник, 23 декабря и во вторник, 24 декабря в Москве ожидаются невероятные для конца декабря плюс 4-7 градусов. По словам синоптиков, такого высокого температурного фона в Москве за всю историю метеонаблюдений ещё никогда не было.

В середине следующей недели в регион всё-таки придёт незначительное, но очень долгожданное похолодание. В частности, в четверг, 26 декабря и в пятницу, 27 декабря прогнозируется около нуля градусов, а к выходным минус 2-3. При этом выпадет долгожданный снег. Обильными осадки не будут, но и это в канун Нового года очень порадует москвичей и гостей российской столицы.

Напомним, накануне в Москву было побито сразу несколько температурных рекордов. Так, днём 18 декабря на станции ВДНХ столбики термометров поднимались до отметки плюс 2,9.

Таким образом, пал прежний рекорд по максимальной температуре для этого дня, который был установлен ещё в 1956 году, когда генеральным секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв. Тогда был зафиксирован самый высокий температурный показатель этого дня за всю историю метеонаблюдений – плюс 2,8. Позже пал и рекорд 133-летней давности – в 20:00 мск температура воздуха в столице достигла отметки плюс 5,4.

Ранее сообщалось, что к концу этой рабочей недели в Москве произойдёт смена погодной обстановки. Согласно прогнозу синоптиков, при переменной облачности в предстоящий уикенд осадки прекратятся. В ночь на субботу, 21 декабря температура в Москве составит около нуля градусов. В Московской области подморозит до минус 2-4. Днём в субботу, 21 декабря и в воскресенье, 22 декабря синоптики обещают в столице от нуля до плюс 2. К вечеру воскресенья возможны небольшие осадки в виде небольшого дождя.

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