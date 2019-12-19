Прогноз погоды: минус 30 и снегопады – синоптики шокировали прогнозом на весну

Ещё не успела зима набрать обороты, а многие уже даются вопросами, что нас всех ждёт весной? Это время года всегда считалось самым непредсказуемым с точки зрения климатической обстановки. Несмотря на то, что точно предсказать погоду можно лишь за несколько дней до определённой даты, метеорологи, накопив огромный массив информации, научились делать долгосрочные прогнозы. Согласно одному из них, в 2020 году весна может очень сильно удивить и даже шокировать россиян сильными морозами и снегопадами.

Прогноз погоды на весну-2020 в Дальневосточном федеральном округе

Так, по прогнозу синоптиков, очень холодной, непохожей на предшествующие годы будет весна в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа. Прежде всего, это касается Чукотки, где как минимум до конца марта будут держаться крепкие морозы.

Например, в Анадыре на первую декаду первого месяца календарной весны метеорологи дают просто шокирующий прогноз – в светлое время суток ожидается минус 15-20, с наступлением темноты – минус 30. Ближе к середине месяца на всей территории автономного образования «потеплеет» до минус 15. Однако в начале апреля на Чукотке вновь подморозит до минус 25-30. Плюсовой температурный фон прогнозируется здесь приблизительно в 20-х числах мая, когда столбики термометров поднимутся до плюс 2-3.

Очень холодно, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в начале весны будет и в Саха (Якутии). Здесь, метеорологи также обещают в марте шокирующие 30-32 мороза, причём не только ночью, но даже днём. При этом в первой половине месяца возможны сильные снегопады, которые могут сопровождаться шквалистыми ветрами. Оттепель наступит в Якутии только в конце апреля, а уже в мае начнётся климатическая весна с дождями и температурными показателями до плюс 10-15.

Погода весной-2020 в Приморье и Сибири

Аномально холодной пока ожидается весна в Приморье. И если во Владивостоке тепло станет уже в середине марта (плюс 2-4), то, например, в Красноармейском районе края зима задержится до начала апреля. В частности, в посёлке Мельничное синоптики прогнозируют в период с 1 по 10 марта минус 10-15 и обильные снегопады. Чуть теплее здесь станет в середине месяца. Однако при минус 5-7 продолжит выпадать снег и возможно усилится ветер, что создаст ощущение жуткого, кошмарного холода.

Не по-весеннему холодно будет в марте и апреле на севере Западной Сибири. Так, сильные морозы прогнозируются в Диксоне, расположенном на северо-западной оконечности Таймырского полуострова в устье Енисейского залива. По прогнозу синоптиков, местных жителей, а здесь проживает чуть более 500 человек, ожидают 20-градусные морозы и шквалистые ветра. Потепление в Диксоне начнётся только лишь в конце апреля – в период с 25 по 30 число воздух «прогреется» до минус 8-10, а за нулевую отметку столбики погодных термометров поднимутся не раньше начала июня.

Погода в Европейской России и в Москве. Точный прогноз синоптиков на весну-2020

А вот в Европейскую части России, в том числе и в Москву весна в наступающем году придёт рано и продлится длительный период. По прогнозу синоптиков, весеннее тепло наступит уже в самом начале марта и с небольшими температурными колебаниями будет сохраняться минимум до конца мая.

При этом, как напоминают синоптики, такая тенденция, когда климатическая обстановка в начале мая почти такая же, как в середине марта, была характерна для многих регионов Центрального федерального округа последние 5-10 лет. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, также будет и в 2020 году. Зато вторая половина мая порадует жителей большинства регионов Европейской России стабильным теплом.

Так, в Москве и области, согласно долгосрочному прогнозу, в середине последнего месяца календарной весны температурные показатели достигнут минимум плюс 20 градусов. Аналогичная погода прогнозируется в Тульской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской областях, а также в городах Золотого кольца России.