Путин ответил на вопрос, что он думает о Зеленском

В ходе большой пресс-конференции, которая проходит в Москве, глава российского государства Владимир Путин ответил на вопрос одного из представителей СМИ, что он думает о своём коллеге из Украины Владимире Зеленском.

По словам президента РФ, он обычно не даёт характеристики своим коллегам

«Я предпочитаю оценивать исторические личности, – подчеркнул Путин. – Что касается современников, то у кого-то из них есть преимущества, у кого-то недостатки. Но все эти люди незаурядные как минимум», – резюмировал Путин.