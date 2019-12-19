Путин предложил отменить оговорку про «два срока подряд» в Конституции РФ

Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая продолжается в Москве, заявил, что в одну из статей Конституции нужно внести изменения. По словам российского лидера, Конституции, это живой инструмент, но кардинально менять её не следует.

«Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые нужно целиком и полностью реализовать — это первая глава», – подчеркнул Путин.

При этом он считает, что всё остальное менять можно, в том числе введённые ранее изменения, которые в основном связаны с со сроками пребывания президента у власти.

«Теперь можно убрать слово «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд», – подчеркнул российский лидер.