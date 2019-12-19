Путин прокомментировал решение ВАДА по отстранению российской сборной от соревнований

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции высказался о решении ВАДА не допускать сборную России к участию в Олимпиадах и чемпионатах мира в ближайшие 4 года. По мнению главы государства, решение носит чисто политический характер, а наказания должны носить индивидуальный характер.

«Чистые спортсмены не должны страдать от подобных решений», - заявил Путин.

Он напомнил об успехах российских фигуристок, которые выполняют сложные элементы – прыжки в четыре оборота, единственные в мире.

«Запрет на выступление означает зачистить фигурное катание от таких сильных спортсменов, выиграет ли от этого мировой спорт?», - продолжил глава государства.

Путин напомнил также об олимпийской хартии, в которой указан запрет на коллективные наказания. Также он подтвердил, что Россия настроена на конструктивный диалог с ВАДА.