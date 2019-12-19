Путин рассказал, что можно изменить в Конституции России

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию.

Президент сообщил, что фундаментальными и неприкосновенными является первая глава основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять». Глава государства считает, что в Конституции в статье о президентских выборах можно отменить оговорку про «два срока подряд».

«Ваш покорный слуга пробыл в должности президента два срока подряд, после чего покинул эту должность и далее получил возможность вновь баллотироваться на этот срок», - рассказал Путин.