Путин сделал заявление о транзите российского газа через территорию Украины

Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, наша стран будет искать приемлемое для всех решение по транзиту газа через территорию. По словам главы российского государства, вопрос в объёмах этого транзита и в сроках, на который заключать контракт.

«Мы сами заинтересованы в этом маршруте – он удобный, он, например, длиннее, чем транзит через Балтийское море, а потому дороже. Но этот коридор тоже удобный», – пояснил Путин.

Кроме того, как подчеркнул президент РФ, Москва готова поставлять в Киев газ со скидкой.

«Осталось России и Украине об этом договориться», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин ответил на вопрос одного из представителей СМИ, что он думает о своём коллеге из Украины Владимире Зеленском.

По словам президента РФ, он обычно