Путин сообщил, что плоские тарифы на полеты на Дальний Восток отменяться не будут

19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что плоские тарифы на полеты на Дальний Восток не будут отменены. Глава государства заверил, что подобная практика не только не будет отменена, но и будет распространяться на другие регионы страны. Главное, над чем надо работать при решении данной проблемы, это увеличение доходов граждан и удешевление перевозок.

«Роста доходов граждан, которые ,мы ещё поговорим, у нас растут очень медленно. И снижение издержек перевозок. Таким образом нужно будет снижать тарифы на проезд, стоимость билетов», - сообщил Путин. Он заверил, что программы не претерпят глобальных изменений и продолжатся воплощаться и дальше.

Также в разговорах на тему отмены плоских тарифов, по мнению президента, авиакомпания «Аэрофлот» скорее нагнетает обстановку, на самом деле резервы у компании есть.