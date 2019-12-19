Путину оперативно докладывают о ситуации со стрельбой у здания ФСБ в Москве

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал журналистам, что главе государства Владимиру Путину оперативно докладывают о ситуации у здания ФСБ в Москве, где сегодня вечером неизвестный открыл стрельбу.

«Да, президент получает всю оперативную информацию», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу на Большой Лубянке в Москве вечером 19 декабря. В результате случившегося ранения получили пять сотрудников ФСБ, позже один из них скончался. Нападавший был ликвидирован.

При этом инцидент произошёл в тот момент, когда Владимир Путин выступал на торжественном концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Другие подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что движение автомобилей по Большой Лубянке в центре Москвы до сих пор закрыто.