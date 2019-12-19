Рейтинг Зеленского пошел на поправку

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря, 62% опрошенных заявили, что довольны работой президента Украины Владимира Зеленского, а недовольны лишь 25%. Двумя неделями ранее количество довольных работой Зеленского было 53%, а недовольных 33%.

Кроме того, 40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, а 22% - затруднились оценить. За последние две недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%).