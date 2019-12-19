Социологи рассказали, как американцы относятся к импичменту Трампу

Журналисты издания Wall Street Journal совместно со своими коллегами из телеканала NBC News провели социологический опрос среди граждан США, в ходе которого выяснили, как американцы относятся к импичменту главе Белого дома Дональду Трампу.

Как свидетельствуют результаты опроса, их мнения по данному вопросу разделились. Так, 48% респондентов считают, что импичмент американскому лидеру должен быть объявлен. Точно такое количество респондентов – 48% ответили, что выступают против этой процедуры, передаёт РИА Новости.

При этом установлено, что среди опрошенных сторонников Демократической партии за импичмент Трампу высказались 83%. Между тем 90% респондентов сторонников республиканцев выступают против процедуры отстранения президента от власти. Среди тех, кто не относит себя ни к демократам, ни к республиканцам – 50% поддержали импичмент, а 44% высказались против.

Напомним,19 декабря рано утром по московскому времени, Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с превышением им должностных полномочий и воспрепятствованием работе Конгресса.

Позже глава Белого дома назвал это решение Палаты представителей где большинство у демократов, «маршем политического самоубийства Демократической партии». При этом он признался, что его не беспокоят дальнейшие перспективы импичмента, так как он убеждён в своей невиновности.