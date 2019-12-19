Стали известны подробности стрельбы у здания ФСБ в Москве

Стали известны подробности инцидента со стрельбой, который произошёл вечером 19 декабря недалеко от здания ФСБ в Москве.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. При этом в ведомстве опровергли ранее появившуюся в некоторых СМИ информацию, что нападавших было трое. Кроме того, в спецслужбе утверждают, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было, передаёт ТАСС.

Согласно последней информации, в результате стрельбы, ранения получили 5 сотрудников ФСБ. Позже один из них скончался. Ещё один сотрудник находится в тяжёлом состоянии. Также известно, что нападавший был ликвидирован. Его личность, а также мотивы нападения пока не называются.

По факту стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал журналистам, что главе государства Владимиру Путину оперативно докладывают о ситуации у здания ФСБ в Москве, где сегодня вечером неизвестный открыл стрельбу.

«Да, президент получает всю оперативную информацию», – подчеркнул Песков.