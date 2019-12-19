Трамп прокомментировал возможность своего импичмента

Американский президент Дональд Трамп назвал «политическим самоубийством» голосование за процедуру импичмента в палате представителей конгресса, сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление политика перед сторонниками в штате Мичиган.

«Бездельники-демократы открыто выражают свою глубокую ненависть к американским избирателям», - заявил Трамп, назвав импичмент «беззаконным и политически ангажированным».

Также американский лидер подчеркнул, что сама процедура является «маршем политического самоубийства Демократической партии». Трамп задает вопрос конгрессменам, видели ли они его «рейтинги за последние несколько недель?».

Президент США также указал на тот факт, что демократы намерены своими выпадами свести к нулю «голоса десятков миллионов американских патриотов».

Помимо этого Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят дальнейшие перспективы, поскольку убежден в своей невиновности.