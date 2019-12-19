Цены на нефть падают на новостях о запасах в США

В ходе торгов 19 декабря цены на нефть падают на фоне новостей по запасам "черного золота" в США, передает Прайм.

К 6 утра по московскому времени нефть сорта Brent потеряла в цене 0,02%, до $66,16 за баррель. Западнотехасская нефть WTI подешевела к этому времени на 0,08% и составила в цене $60,80 за баррель.

Аналитики уточняют, что на стоимость нефти повлияли данные по запасам коммерческого сырья в США, доклад по которым был опубликован Минэнерго США. Ведомство сообщает, что на 13 декабря, запасы коммерческого сырья составили 446,8 миллиона баррелей, что на 1,1 миллиона или на 0,2% меньше, чем неделю назад.

Сообщается, что эксперты прогнозировали сокращение запасов на 1,3 миллиона баррелей.