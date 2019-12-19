В «Единой России» прокомментировали слова Путина об изменении Конституции

Андрей Исаев – первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в нижней палаты российского парламента – прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина. Который в ходе сегодняшней большой пресс-коференции допустил изменения в Конституции. В частности, российский лидер выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку «подряд».

«Думаю, что должен быть консенсус: Конституция – это фундамент, на котором строится всё наше общество. Конечно, изменения там возможны, если эти изменения примет основное большинство граждан», – цитирует Исаева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что сначала нужно дождаться конкретных предложений, а потом уже как-то на них реагировать, а пока были озвучены только идеи.

«Когда эти предложения обретут какие-то более конкретные черты, то они уже широко станут обсуждаться всеми политическими партиями страны и всеми общественными организациями, объединёнными, всеми неравнодушными гражданами. Тогда будем думать об этом. Пока же говорить о формате, я думаю, несколько преждевременно, так как нет конкретный предложений, есть обсуждение самих идей», – резюмировал представитель ЕР.

Ранее сообщалось, что в ходе большой пресс-конференции, которая проходила сегодня в Москве, заявил, что в одну из статей Конституции нужно внести изменения. По его словам, Конституции, это живой инструмент, но кардинально менять её не следует.

«Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые нужно целиком и полностью реализовать — это первая глава», – подчеркнул Путин.

При этом он считает, что всё остальное менять можно, в том числе введённые ранее изменения, которые в основном связаны с со сроками пребывания президента у власти.

«Теперь можно убрать слово «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд», – подчеркнул российский лидер.