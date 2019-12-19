В Хабаровском крае проходит массовая эвакуация детских садов

Из-за сообщений о «минировании» детских садов Хабаровского края в регионе массово эвакуируют детей из дошкольных учреждений, сообщили РИА «Новости» в мэриях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Сообщается, что к настоящему моменту эвакуировано более 70 детских садов Хабаровского края. В мэрии Хабаровска рассказали журналистам, что в общей сложности поступили сообщения о минировании 47 детских садов, которые включают 54 здания. В данных детских учреждениях находится более 11 тыс. детей и сотрудников. Уточняется, что проверен к данному моменту один детский сад, который возобновил работу. В Комсомольске-на-Амуре к 4 утра по московскому времени эвакуировали 24 детских сада, в которых находилось более 5 тыс. детей.

Ранее, в Москве сотрудники МЧС получили сообщения о минировании ряда объектов в Москве, в том числе 25 станций метро. Также 6 декабря в Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали ряд судов из-за сообщений о минировании.