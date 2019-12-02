Те же и TANAP

Город Эдирне (Андрианополь), расположенный в европейской части Турции на границе с Грецией, стал местом официальной церемонии запуска магистрального Трансанатолийского газопровода. TANAP — Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline предназначен для поставок азербайджанского газа как в Европу, так и, частично, в саму Турцию. Принявший участие в церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС, выразил надежду, что TANAP «принесет пользу народам Турции, Азербайджана и других соседних стран». В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что «это региональный проект, направленный на укрепление мира в регионе».

Пропускная способность газопровода, который рассматривается в качестве конкурента «Турецкого потока», составит 16 млрд куб. м газа в год: 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м — транспортироваться на юг Европы. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК) длиной 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии. Он прокладывается через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается уже в 2020 году.

Прежде Азербайджан по данному коридору уже поставлял в Турцию до 3 млрд куб м. ежегодно, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. На данный момент Турция потребляет порядка 47 млрд куб м газа в год. Россия поставляет газ по «Голубому потоку» – 13-15 млрд куб м газа, в дальнейшем начнет работать «Турецкий поток» с ежегодным объемом прокачки 15,5 млрд куб м газа.

Самый главный риск, который есть для «Газпрома» как для поставщика, предупреждает Алексей Антонов, это недозагруженность обеих ниток. Пик потребления газа в Турции был в 2017 году, тогда РФ поставила рекордные 29 млрд куб м, в следующие два года поставки снижались, «Голубой поток» сейчас недозагружен – только 11,7 млрд куб м газа было поставлено за 9 месяцев текущего года, это более чем на 35% ниже прежней нормы, и связано, в частности, с экономическим спадом в Турции. Также это связано с альтернативными источниками поставок СПГ.

Эксперт считает, что хотя для «Газпрома», как для крупнейшего поставщика голубого топлива в Турцию, конкуренция с Азербайджаном не критична, важно понимать, что пока потребление газа там снижается, могут пойти вниз и цены. Газа из Азербайджана может быть дешевле российского на 15-20%, отмечает он.

Что касается рынка Европы, то там газ из Азербайджана будет менее заметен. ТАСС приводит оптимистичные данные «Газпрома», опирающиеся на оценки Wood Makenzie и HIS Markit, согласно которым ЕС к 2035 году будет в импортировать 407 – 454 млрд куб. м натурального газ против 322 – 324 млрд кубометров газа сейчас. TANAP займет в европейском импорте долю менее, чем в 3%, несопоставимую с «газпромовскими» 37% (по данным за 2018 год).