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AFP: три новых газопровода укрепят положение России на троне газового рынка

Москва, 02.12.2019
#Газопроводы
#Сергей Мануков
  • AFP: три новых газопровода укрепят положение России на троне газового рынка

Шарифулин Валерий/ITAR-TASS

В понедельник, 2 декабря, начинает работать газопровод «Сила Сибири», первый из трех новых российских газопроводов, которые должны укрепить доминирование России на газовом рынке планеты и подтвердить ее статус крупнейшего экспортера природного газа, пишет в понедельник агентсво AFP. Газопровод, который значительно укрепит связи между Москвой и Пекином, открывают президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. 

Кроме «Силы Сибири», Газпром также планирует в ближайшем будущем запустить еще два газопровода, по которым российский газ будет идти на запад, в Европу, в обход Украины. Президенты Путин и Эрдоган рассчитывают запустить «Турецкий поток» в январе 2020 года, а «Северный поток 2», благодаря которому удвоится объем российского газа, поступающего в Германию, планируется открыть в середине следующего года.

Аналитики уверены, что три перечисленных проекта принесут России долгосрочные экономические и политические выгоды. Обращает на себя внимание то, что Россия, не забывая о Западе (Европе), традиционном потребителе российского газа; последние несколько лет уделяет также большое внимание и Востоку и, в первую очередь, Китаю.

«Россия не только создает новые потоки доходов, но и страхует риски и усиливает свои стратегические позиции,- объясняет специалист по энергетическим рынкам Эндрю Хилл, возглавляющий группу аналитиков S&P Global Platts EMEA.- Ни Кремль, ни Газпром не утратили способность использовать конкурентов друг против друга».

Он считает, что практически одновременный ввод сразу трех новых газопроводов свидетельствует о росте зрелости России, которая является «королем глобального газового сектора».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова важность 3-тысячекилометрового газопровода «Сила Сибири», который свяжет отдаленные районы Восточной Сибири с Благовещенском, трудно переоценить.

«Это (запуск проекта) важно для нашей страны, это важно для Китая,- пояснил он в интервью РИА Новости.- Дело в том, что осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует, является триггером для развития многих регионов. Регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии обогащаются дополнительной инфраструктурой, дополнительными рабочими местами и так далее, и тому подобное. Это очень важный не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями, проект».

Владимир Путин считает «Силу Сибири» крупнейшим в мире строительным проектом. Москва и Пекин подписали в 2014 году после десяти лет трудных переговоров 30-летнее соглашение стоимостью на 400 млрд долларов, по которому российский газ будет поставляться в Китай. Это крупнейший контракт Газпрома, по которому он должен поставлять в КНР ежегодно по 38 млрд м³ газа после того, как газопровод заработает в 2025 г. на полную мощность.

В Газпроме подчеркивают трудности строительства газопровода «Сила Сибири», который проходит через заболоченные, горные, сейсмически активные районы, включая районы с вечной мерзлотой. Строительство велось в экстремальных условиях. Достаточно сказать, что в Якутии, к примеру, столбик термометра порой опускается до -60°С, а в Дальневосточном регионе – до -40°С.

Посетивший Москву на прошлой неделе заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн подчеркнул, что газопровод («Сила Сибири») углубит и расширит сотрудничество между Китаем и Россией и позволит двум странам усилить свою экономическую мощь.

Накануне пуска газопровода было закончено строительство первого трансграничного автомобильного моста между Россией и Китаем через Амур, соединившего Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Каждый из партнеров построил по 540 метров дорожного полотна.

В отличие от «Силы Сибири» строительство второй очереди газопровода «Северный поток», пролегающего по дну Балтийского моря, проходит в обстановке мощного упорного сопротивления стран Балтии и Восточной Европы во главе с США, усиленного навязывающих Старому Свету свой дорогой сжиженный газ. Особенно резко выступает против почти 11-миллиардного проекта Украина, которую он лишит большой доли доходов за транзит российского газа на запад.

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