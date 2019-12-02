Как инновационные технологии внедряются в строительные компании

Поделитесь прогнозом, как в ближайшем будущем будут развиваться строительные технологии?

Любая инновация в деревянном домостроении сегодня во многом зависит от того, какими темпами идёт автоматизация производства, применение существующих инноваций на рынке деревообрабатывающего оборудования для улучшения процесса строительства – двигает и нас, строителей, в сторону инноваций: становятся возможными и новые архитектурные, и качественные соединения, утепление, скорость возведения. Вопрос касается не только компании «Теремъ», а всей сферы малоэтажного строительства.

Мы уже опередили европейцев по части автоматизации? Кто идёт впереди?

Мы следим за развитием строительных технологий в европейских странах. Там немного отличается ситуация – другой климат, другие требования покупателя, но видим тенденцию к унификации проекта, приведению его к модульности и мобильности. В России каждый покупатель индивидуален, и сегодня автоматизация процесса у нас – это про исключение человеческого фактора и связанных с ним ошибок на местах застройки, про новые конструктивные возможности использования материала.

У нас есть успешный опыт оптимизации всей производственной цепочки. Как следствие –возможность снижения стоимости продукта для потребителя без потери качества, и, что немаловажно – увеличить скорость возведения. На сегодня клиенты компании «Теремъ» могут начать пользоваться строением, например, в 80 кв.м. уже через 25 дней после заказа.

Какие инновационные инструменты используются в строительстве уже сейчас?

Сейчас мы наблюдаем очень интересную тенденцию: недостаточно просто предлагать хороший продукт, покупатель должен разделять ценности компании, которая этот продукт производит. Поэтому то, что мы производим – это во многом ежедневный диалог с нашими покупателями. Мы внимательно слушаем, что на сегодня является для покупателя самым важным и подбираем под задачу инструмент. Чаще всего – инновационный и технологичный, ведь стройка – это не место чистому творчеству, это и про ответственность, и про безопасность в первую очередь.

Хороший пример – внедрение нового профиля бруса и нового углового соединения в брусовой технологии. Как сделать дом еще более теплым, прочным, сохранить скорость возведения, не ограничивать возможности полета фантазии архитектора при проектировании, снизить на продукт из бруса цену? – задача не из легких. «Теремъ» нашел решение, и мы уже сегодня предлагаем продукт из бруса, пожалуй, лучшего качества. Не говоря уже о том, что качество самого материала (бруса) в компании не подлежит сомнению уже 10 лет, это то, на чем «Теремъ» не экономит никогда. Кроме того, проекты, в которых использованы новые технологии и внешне выглядят более эстетично.

То есть, современный заказчик ищет более технологичного производителя?

Конечно, потребитель становится всё более требователен к качеству. Нужно постоянно двигаться вперед, чтобы оставаться в тренде. И «Теремъ» пока уверенно держит позиции.

Есть ли еще инновации, которыми сегодня вы хотели бы поделиться?

Еще одно инновационное решение компании «Теремъ» – новая стропильная система, которая изготавливается и собирается в заводских условиях. Как сделать так, чтобы при монтаже кровли собрать ее можно было только одним, и только правильным способом? На участок мы доставляем стропильную систему уже в собранном в заводских условиях виде, для тех, кто близко знаком со стройкой – это не просто инновация, это прорыв. Конструкция кровли сама по себе технологична, исключить человеческий фактор на этом этапе – значит исключить любые возможные ошибки при монтаже и добиться точной геометрии, как бонус – время установки стропил сократилось в 50 раз!

Окупается ли внедрение инноваций?

Конечно, но максимальную выгоду от внедрения новых решений, исходя из нашей философии – в технологии строительства, логистике и финансовых инструментах – получает, прежде всего, потребитель. Именно это и дает нам стимул развиваться. Самые серьезные и прорывные в нашей отрасли инновации должны быть незаметны тем, кто ими в итоге пользуется. Когда потребитель не замечает и не догадывается об этом – настолько ему комфортно. Вот тогда мы считаем инновацию, которую внедрили, по-настоящему успешной.

Насколько быстро окупаются новые инновационные решения?

Инструментов для достижения оптимального во всех аспектах результата очень много. Но самый важный фактор – это точный расчет и тест перед внедрением. Строительство – это прежде всего ответственность. Компания «Теремъ» понимает это, и во главу угла ставит всегда безопасность и качество.

«Теремъ» создает проекты, в которых рационально используется каждый сантиметр материала – отсутствие остатков и отходов существенно влияет на итоговую стоимость. Но это не значит, что проект не может быть кастомизирован под индивидуальный запрос. Команда архитекторов и технологов всегда действует в рамках общей философии компании – мы сделаем то, что вам необходимо, в рамках нашего оптимального подхода к домостроению.

Оптимизация даже в мелочах?

Да, «Теремъ» заботится даже о таких мелочах. Весь процесс имеет четкий регламент – проект, производство, комплектовка, загрузка/разгрузка, количество рейсов к месту застройки – всё это влияет на качество, на стоимость, а мы хорошо знаем, как сделать его оптимальным и уже 10 лет этим занимаемся. Шутка ли – более 40 тысяч домов построено, без предоплаты, и каждый имеет гарантию до 25 лет.

Без предоплаты?

Да, это принцип компании «Теремъ». Мы берем деньги за то, что человек может потрогать и оценить. И на сегодня почти никто из производителей не может себе позволить такого подхода, все частично кладут свои риски на потребителя, но это не про нас.

Каким основным инновационным аспектам следует «Теремъ» сегодня?

Есть такая популярная шутка: недорого, быстро, хорошо – выбери только два. Так вот – мы объединили в продукте все три пункта. Немаленькая такая инновация (смеётся).

Новые продукты – это тоже ваша инновация?

В этом году мы представили несколько проектов, которые мы считаем инновационными с точки зрения организации пространства. Линия новых бань «Егерь» и «Тайга» от 35 до 97 квадратных метров, которые можно использовать и как гостевой домик, и как зимний домик – приехать попариться и поспать, и уехать. Эти бани можно использовать и как дом для детей, и как первый дом на участке. Философия компании «Теремъ», и мы всегда говорим об этом, – не важно сколько вы готовы потратить, пусть немного, но это не должно стать поводом отказываться от своей мечты о комфортной загородной жизни. Сегодня в продажу запущена программа на дачные домики «Лёгкий старт». Начать строительство дома с небольших вложений, но сразу быть уверенными в том, что основные конструктивные важные вещи заложены в проект, что достроить дом – будет проще, дешевле и без проблем, и тогда, когда вы сами решите это сделать. И самое важно – «Лёгкий старт» это не значит построить коробку и не пользоваться. Легкий старт – и уже через месяц вы можете проводить с семьей время в своем доме, который готов к использованию

Вы сказали только что о философии компании «Теремъ», расскажите подробнее, она есть?

Сегодня каждый строитель может свои умения представить как бизнес: интернет, социальные сети – все это помогает быстро рассказать окружающим что ты продаешь, но если у бизнеса кроме быстрой выгоды нет идеи или философии, трудно устоять на рынке больше года, и уж тем более – оправдать доверие покупателя и в будущем выдержать заявленную гарантию. В этом году компания «Теремъ» отмечает десятилетие. И да, именно философия компании дает нам возможность предлагать потребителю конкурентный продукт и поддерживать отношения со всеми пользователями наших строений.

Доступно – это может быть опасно, ведь экономия не всегда хорошо. Многие думают, что хорошее не может быть дешевым.

Для компании «Теремъ» слово «доступность» также имеет свою философию – мы вкладываем в него целый комплекс, который должен быть воплощен. Не дешевый – а выгодный, не экономия – а рациональный подход, не просто качество товара – а подход к процессу и продукту, который априори для нас должен быть качественным на каждом этапе. И потом – доступным может быть любой проект, будь то 30 или 300 кв. метров. Потратить можно любую сумму, выходишь на рынок – и помощников потратить… каждый первый готов помочь – мы говорим о том, что результат должен быть соответствующим не только вашим вложениям, но и ожиданиям.

На первый взгляд не очевидно в вашей отрасли, но значит – без инноваций никак?

Строительство – очень сложный технологический процесс. И если к нему не подходить инновационно, это будет очень дорогим для нас и в последствии для потребителя.

Где увидеть ваши инновации? Есть экскурсии на место застройки, или может – тестовые площадки или выставки?

Конечно есть, почти всё перечисленное – потребителю очень важно не просто увидеть на сайте, что он покупает, а посмотреть на это, потрогать. По сути, он покупает будущее – сегодня еще нет строения – только картинка, и оно появится очень скоро на его участке, и очень важно понять – а что конкретно будет построено, и как.

Выставочный комплекс Теремъ в Кузьминках, один из самых крупных на сегодня – практически тестовый полигон, более 45 строений в натуральную величину. Можно записаться на экскурсию и даже приехать к нам бесплатно на такси.

На этой территории можно посмотреть вживую уже готовые строения, приехать и увидеть строительство наших проектов из разных материалов – каркасные дома, из клееного бруса, в разной отделке – наружной, внутренней, оценить подведение и организацию инженерных систем в доме. Сегодня, кстати, проходит реконструкция некоторых проектов и обновление комплекса, которое будет завершено к январю 2020 года.

Значит, инновация для вас – это практически основная бизнес-идея?

Мы строим не просто дома и бани для тех, кто мечтает жить за городом – нам доверяют материализовать мечту, а это очень ответственная задача. Сделать мечту доступной для каждого – вот это и есть основная идея компании «Теремъ».