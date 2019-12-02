Конструктор рассказал о новом «Контейнере», который не оставит шансов американскому F-35

Новая загоризонтная радиолокационная станция ВКС России «Контейнер», заступившая на боевое дежурство в Мордовии, не оставит американскому F-35 ни единого шанса остаться «невидимкой», рассказал главный конструктор станции Михаил Петров. Он уточнил, что новая РЛС сможет обнаружить такой самолет на расстоянии три тысячи километров

«Самолеты, выполненные по технологии «стелс», для нас невидимками не являются», - цитирует ТАСС российского конструктора. Петров подчеркнул, что «Контейнер» не только видит подобные самолеты «на рубежах примерно до трех тысяч километров», но и сопровождает их. Это стало возможно благодаря принципиально новой системе станции, которая работает на принципе отражения сигнала от ионосферы. Ученый рассказал, что антенна новой РЛС способна «засечь сигнал, который возвращается из Европы, стран Персидского залива, Китая, Казахстана и так далее, и излучается из передающего центра за несколько десятков километров от РЛС».

Петров также рассказал, что станций, подобных «Контейнеру» в мире нет, активно работают над созданием аналогичных российским станциям США, Великобритания, Франция, Китай. Подобные станции есть в Австралии, однако, «не с таким мощным программно-алгоритмическим комплексом», подытожил конструктор.