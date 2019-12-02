Курс доллара: давление на рубль усилится

Рубль завершил прошлую неделю на нисходящем тренде, подешевев к основным резервным мировым валютам. Так, курс доллара вечером в пятницу, 29 ноября составил 64,29 руб., просев за 7 дней на 48 коп. Подорожал и евро, который за неделю прибавил 43 коп., закрыв торги на отметке 70,81 руб.

По мнению экспертов, рубль завершил неделю в минусе из-за снижения интереса трейдеров к рисковым активам, а также на фоне активно дешевеющей нефти. Напомним, все последние дни на мировых валютных рынках было затишье из-за того, что в США 28 ноября был выходной в связи с празднованием Дня благодарения, а днём ранее - короткий день.

Кроме того, в пятницу доллар перешёл к фронтальному рост на фоне негативной реакции трейдеров на законы о Гонконге, которые подписал глава Белого дома Дональд Трамп. Первый из них позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в этом регионе. Согласно второму – запрещаются поставки в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций. На этих новостях индекс доллара в пятницу вырос до уровня 98,43, что стало максимум с 15 октября текущего года. Естественно не устоял и рубль.

Как считает Елизавета Наумова из Альфа-банка, нацвалюта в конце неделе продолжила начатый в последние дни тренд на снижение котировок из-за отсутствия прорыва в переговорах между Вашингтоном и Пекином. По её мнению, столь длительная неопределённость в этом вопрос начинает напрягать инвесторов.

«Тем более, что после подписания президентом США законов о Гонконге, шансов на заключение сделки в этом году почти не осталось, а в условиях отсутствия драйверов роста, таких как ослабление политики ФРС, активы emerging markets (EM) могут начать корректироваться», – предположила она.

При этом эксперт опасается, что всё это может побудить инвесторов начать сворачивать позиции и в рублевых парах. Поэтому она не исключает, что уже на этой неделе рубль ждет коррекция.

В свою очередь Георгий Ващенко из ИК Фридом Финанс уверен, что в ближайшей перспективе рублю ничего не угрожает.

«На этой неделе новостей, которые могли бы потянуть нацвалюту вниз, я не жду, а доллар будет стоить 63,70-64,30 руб., евро – 70,10-70,70 руб.», – полагает он.

При этом в долгосрочной перспективе, по его мненю, рубль ждут непростые времена. Ващенко предположил, что ближе к концу года давление на национальную валюту будет усиливаться, поэтому он считает, что доллар преодолеет отметку в 65,00 руб., а евро – в 71, 00 руб.

Между тем консенсус-опрос экономистов, проведенный Bloomberg показал, что в последнем квартале нацвалюта будет торговаться в коридоре 64,18-64-20 руб. за доллар. При этом, согласно базовому сценарию аналитиков Сбербанка, курс доллар к концу года составит 67,00 руб.