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Минобороны РФ обновит карту Антарктики

Москва, 02.12.2019
  • Минобороны РФ обновит карту Антарктики

По сообщению Минобороны, в ходе кругосветной экспедиции, стартующей 3 декабря, российские моряки намерены обновить карту Антарктики, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление главкома ВМФ России Николая Евменова. Военный уточнил, что в кругосветку снаряжен океанографический исследовательский корабль Балтийского флота «Адмирал Владимирский», который пройдет по акватории Атлантического океана, а также по Северному и  Балтийскому морям. В ходе экспедиции предусмотрен заход в порты Лиссабона, Рио-де-Жанейро и Монтевидео.

Как заявил Евменов, российские моряки в ходе экспедиции проведут ряд гидрографических работ в море Беллинсгаузена. Полученные материалы лягут в основу российской «навигационной морской карты INT9172, изданной в 1998 году», добавил военный.

Сама экспедиция пройдет под эгидой 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В определенный момент на маршруте к «Адмиралу Владимирскому» присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

Прибытие судов «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» к станции «Беллинсгаузен» в Арктике ожидается 28 января 2020 года. Экспедиция проводится совместно с Русским географическим обществом.

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