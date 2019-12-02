Минюст предложил ужесточить санкции против работодателей за задержку зарплат

В Министерстве юстиции (Минюсте) РФ предложил ужесточить штрафные санкции против работодателей, которые вовремя не выплачивают зарплату.

Об этом говорится в докладе ведомства, выдержки из которого публикует газета «Известия». В частности, в документе отмечается, что количество штрафов должно равняться числу сотрудников, которые в срок не получили з/п. При этом в ведомстве пояснили, что ужесточение наказания для нерадивых работодателей должно быть прописано в «особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Эту идею уже поддержали в Госдуме. В частности, глава комитета по труду и социальной политике нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов заявил, что особенно жесткие штрафные санкции должны быть введены за искусственно созданную задолженность.

«Нужно добиваться того, чтобы в России вообще не формировалась задолженность, – цитирует депутата РИА Новости. – А если же задолженность появляется, тем более искусственно, когда у работодателя есть деньги, но он их умышленно не выплачивает, тянет время, зарабатывая на судьбах, здоровье, и нервах людей, то в этом случае вообще должна быть очень серьёзная ответственность».

Напомним, в настоящее время административный кодекс России предусматривает для компаний-нарушителей штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Такой штраф в одинаковый как при задержке зарплаты одному сотруднику, так и тысячам.