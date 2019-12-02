На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ

Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

«Это будет четкая цена по европейским индикаторам», – цитирует агентство чиновника. Он заявил, что следующие переговоры по газу пройдут 5 декабря, но для принятия окончательного решения необходимо отработать все технические моменты.

«Как результат стороны сейчас находятся в технических консультациях», - подчеркнул Оржель. После данной процедуры необходимо будет согласовать договоры «транспортировки и условно газа с компенсацией по арбитражам». Министр также заявил, прямые поставки будут приняты только в качестве компенсаций по искам, которые тот выиграл в международных судах.