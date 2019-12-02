Нефть восстанавливает позиции после резкого падения накануне

2 декабря утором цены на нефть демонстрируют уверенный рост, частично отыгрывая потери прошлой недели достигшие 5%, пишет издание «Взгляд».

Аналитики уточняют, что нефтяной рынок поддержала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе страны в ноябре текущего года вырос до 51,8 пункта. Месяцем ранее в октябре показатель был равен 51,7 пункту. При этом уточняется, что эксперты рынка ожидали снижения показателя до 51,4 пункта. Также трейдеры с оптимизмом восприняли намерения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти. С соответствующим заявлением выступил министр нефти Ирака Тамир Гадбан. По его словам, сокращения планируются примерно на 400 тыс. баррелей в сутки до 1,6 млн баррелей в день. Данный вопрос будет поднят на ближайшей встрече объединения.

Уточняется, что по состоянию на 7.50 по московскому времени февральские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,21%, достигнув значений $61,22 за баррель. Фьючерсы за январь марки WTI выросли на 1,6%, до $56,05 за баррель.

Рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес заявил, что Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому на стоимость нефти напрямую влияют все новости, связанные с его экономикой. Также он подчеркнул, что на этой неделе все взгляды прикованы к встрече ОПЕК, которая пройдет 5 декабря после чего пройдет общая встреча конференции ОПЕК. 6 декабря соберутся вместе все страны-участницы ОПЕК+.