ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

Главным вопросом, который будет обсуждаться на саммите ОПЕК на этой неделе, продлить существующий уровень добычи нефти или уменьшить его? В нефтяном картеле преобладают надежды, что рост добычи нефти США в следующем году резко замедлится, отмечает Bloomberg. Большинство нефтяников и торговцев нефтью сходятся во мнении, что рост добычи нефти в Америке в этом году будет выше, чем в 2020.

Нефть марки Brent большую часть 2019 года торговалась по цене приблизительно 60 долларов за баррель, что почти на 14% выше начала года, но значительно ниже 75,6 доллара за «бочку» в конце апреля.

«Саудовская Аравия много делает для стабилизации рынка и цен,- объясняет глава торгового дома Mercuria Energy Group Ltd Марко Дунанд, но советует:- ОПЕК должен очень внимательно следить за добычей в США».

Саудовская Аравия с союзниками должна также остерегаться конкуренции со стороны американских сланцевиков и не входящих в нефтяной картель стран, которые могут попытаться сбить цены.

В сентябре американские нефтяники установили абсолютный национальный рекорд – добывали в среднем в день почти по 17,5 млн баррелей нефти, что на 1,3 млн бар./сутки больше, чем в сентябре 2018 г. Считается, что рост продолжится приблизительно с такими же темпами и в первые месяцы следующего года, после чего начнет замедляться.

Однако замедление роста все равно означает, что добыча нефти в США будет расти. В то время, как дела у независимых нефтяных компаний, главных участников сланцевой революции, сейчас обстоят неважно и они объявили о сокращении расходов, крупные нефтяные компании сейчас играют куда более существенную роль на главных месторождениях сланцевой нефти и, в первую очередь, в Пермианском бассейне. Компании с очень большими финансовыми средствами, например, Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Plc., вероятно, продолжат вкладывать деньги в добычу сланцевой нефти и наращивать ее в Техасе, Нью-Мексико и других местах.

Аналитики крупнейшего в мире независимого торговца нефтью Vitol Group прогнозируют, что в декабре 2019 – декабре 2020 гг. добыча нефти в США вырастет на 700 тыс. бар./сутки, т.е. в полтора раза меньше (1,1 млн бар./сутки), чем в период времени с конца 2018 по конец 2019 годов.

Не исключено, что самой большой проблемой ОПЕК являются не американские сланцевики, а растущая повсеместно, кроме картеля, добыча нефти. Увеличивается добыча нефти в Бразилии и Норвегии, и эта тенденция сохранится и в следующем году.

В этом году началась добыча на норвежском месторождении Йохан Свердруп, самом крупном в Северном море в последние десятилетия. Причем добыча началась на несколько месяцев раньше запланированного срока, а смета проекта оказалась на несколько миллиардов долларов ниже первоначальной. Удешевление проектов благодаря новым технологиям и экономии сейчас тоже является общераспространенной тенденцией.

Следует упомянуть и латиноамериканскую Гайану, которая впервые начнет качать «черное золото».

«Первая половина 2020 года будет для ОПЕК трудной,- считает исполнительный директор Vitol Рассел Харди.- Добыча нефти в Америке в этом квартале резко нарастает. В первой половине следующего года нужно будет прибавить нефть из Норвегии, Бразилии и Гайаны».

В нефтяном картеле прекрасно понимают, что рискуют. Расчеты показывают, что если члены ОПЕК продолжат качать нефть на том же уровне, что последние пару месяцев, а именно приблизительно 29,9 млн бар./сутки, то в следующем году они будут каждый день поставлять на рынок в среднем почти на 200 тыс. баррелей больше спроса. Основная часть избытка нефти придется на первую половину 2020 года, когда, как считают в ОПЕК, им придется качать лишь 29 млн бар./сутки, чтобы помешать росту запасов «черного золота».

И все же в ОПЕК надеются, что баланс между спросом и предложением на нефтяных рынках будет более жесткий, чем считает большинство аналитиков и специалистов и что это будет большим изменением по сравнению с тремя последними годами. Рост добычи нефти странами, не входящими в картель, немного не дотянул до прогнозируемого уровня, а глобальный спрос, вероятно, будет расти быстрее, чем прогнозируется.

Жесткий нефтяной рынок позволяет ОПЕК надеяться, что картель продержится первые месяцы 2020 года, когда ситуация начнет меняться в сторону ослабления. Эта жесткость особенно ощущается для той нефти, которую добывает большинство ближневосточных стран – для тяжелой высокосернистой нефти более низкого качества. Эр-Рияд, например, продает свой основной сорт нефти – легкую аравийскую в Азии с бонусом в 40 центов.

Проблема заключается в том, что нефтяной рынок состоит не только из сырой нефти, а еще из других нефтяных жидкостей типа конденсата и газоконденсата. Причем их очень много. Конденсат и газокондесат перерабатывают на НПЗ и часто смешивают с таким топливом, как, например, бензин, а также используют для производства нафты.

«В следующем году рынок будет жестким, если судить по балансу сырой нефти,- считает Амрита Сен, старший аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.,- но когда добавляются другие жидкости типа конденсатов, то он ослабляется».