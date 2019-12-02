Пекин ввел санкции против Вашингтона

По заявлению официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин принял решение ввести санкции против Вашингтона после принятия США закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

Уточняется, что санкции затронут ряд неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch.

Дипломат, комментируя решение официального Пекина, сообщила, что, принимая закон, США проигнорировали протест КНР, серьезно нарушив основные нормы международного права, а также продемонстрировали прямое «вмешательство во внутренние дела КНР».

«В ответ на данный шаг мы приняли решение ввести санкции против американских неправительственных организаций», - сообщила Чуньин.

Она подчеркнула, что помимо этого китайский МИД временно не будет рассматривать запросы от американского правительства на проход в Гонконг военных кораблей и самолетов США. Сроки восстановления выдачи разрешений будут зависеть «от дальнейших шагов США», заявила Чуньин.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающий введение санкций против виновных в нарушении прав человека в данном регионе. В ответ на это официальный Пекин заморозил торговые переговоры с США, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела КНР.