Прогноз погоды: синоптики рассказали, где в России на Новый год выпадет снег

До наступления Нового года осталось уже не так много времени, а на большой части России продолжает наблюдаться серьёзный дефицит снега. Ранее синоптики предупреждали, что его возможно не будет и в дальнейшем. Согласно последним прогнозов метеорологов, снег в России, по крайней мере, к Новому году всё-таки выпадет, но не везде.

Погода на Кубани и в Крыму. Прогноз синоптиков на Новый год

Так, совсем бесснежным ожидается предстоящий Новый год на юге России. Например, в Сочи, Адлере и Лазаревском 31 декабря – 1 января прогнозируется плюс 7-9 и яркое солнце. В Красной поляне – будет плюс 1-2, пасмурно, осадки, но только лишь в виде дождя. Таким образом, на горнолыжных курортах Кубани впервые за последние 100 лет вообще не ожидается настоящего снега.

Почти всё вышесказанное относится и к крымским курортам. Здесь, правда температурный фон будет выше, а осадков больше. Но опять-таки это будет не снег, а дождь. Так, в последнюю предновогоднюю неделю ливнями зальёт Судак и Ялту, Евпаторию и Саки, Керчь и Юркино. При этом почти на всей территории полуострова с 31 декабря по 8 января воздух будет прогреваться от 4 до 10 градусов выше нуля.

Погода на Новый год Сибири и на Урале

Тем же, кто всё-таки планирует покататься на лыжах, но при этом ещё и насладиться комфортной погодной обстановкой, метеорологи советуют отправиться на новогодние каникулы в Сибирь или на Урал. По прогнозу синоптиков, в Новосибирске снегопады начнутся, предположительно, 24-25 декабря, и будут идти уже, как минимум, до 1-2 января. При этом сильных морозов не ожидается – в период с 30 декабря по 2 января прогнозируется минус 8-12.

В Екатеринбурге снегопады ожидаются чуть позже – с 28 декабря, а к 31 декабря – 1 января в столице Урала сугробы ещё немного подрастут. При этом погода будет замечательной – почти при полном безветрии температура составит минус 9-11.

Очень комфортно на Новый год будет также в Омске. Здесь, по прогнозу синоптиков, снег выпадет непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января, а погодные градусники покажут минус 12-14.

Погода в новогоднюю ночь в СПб

Несмотря на аномально тёплый декабрь, который ожидается в Санкт-Петербурге, в новогоднюю ночь здесь также выпадет снег и даже ударят небольшие морозы. По прогнозу синоптиков, примерно с 28 декабря в Северной столице установится комфортная, мягкая, но всё же зимняя погода с температурным фоном от 1 до 3 градусов ниже нуля. В ночь на 1 января подморозит до минус 5, а с боем курантов выпадет снег, который будет не мокрым. Однако, приведёт ли это к образованию сугробов или землю лишь припорошит снежком – ещё неясно.

При этом пока климатическая зима не торопится показывать жителям Северной столицы свой суровый характер. Несмотря на выпавший в эти выходные снег, в ближайшие дни вновь потеплеет. Так, в среду 4 декабря воздух прогреется до плюс 4-5 и пойдёт дождь. Очередное похолодание ожидается в СПб со следующей недели – в понедельник, 9 декабря прогнозируется минус 1 и снег, который вперемешку с дождём будет выпадать почти в ежесуточном режиме до середины месяца.

Погода в Москве на Новый год. Точный прогноз синоптиков

А вот какая будет новогодняя погода в Москве, синоптики пока точно сказать не могут. Самый вероятный прогноз такой – с боем курантов в столице ожидается минус 7-9 и небольшой снег. Самых невероятных прогнозов сразу два. Первый из них гласит, что в ночь с 31 декабря на 1 января в российской столице пойдёт дождь, воздух прогреется до плюс 2-3. Согласно же второму невероятному прогнозу, столбики термометров опустятся до 27-32 градусов ниже нуля, а снега не будет.

Как пояснили метеорологи, современная наука позволяет с большой заблаговременностью давать только вероятный прогноз погоды. Поэтому, если судить по статистике метеонаблюдений за погодой в Москве за последние 140 лет, то в предстоящую новогоднюю ночь температура воздуха составит около 7-8 градусов мороза и выпадет совсем небольшой снег – около 1 мм.

При этом синоптики напоминают, что мы живём в период глобального потепления климата. Поэтому вполне возможно, что на Новый год температурный фон в столице повысится до плюсовых значений. А вот аномальных морозов жителям Москвы и многочисленным туристам с боем курантов опасаться не стоит.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, декабрь станет самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений за погодой в Москве, а январь и февраль – самыми тёплыми за последние 60 лет. Последний раз такая климатическая обстановка наблюдалась в столичном регионе ещё в прошлом веке – в уже далёких 1960-1961 годах, когда страной руководил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.