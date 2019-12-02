Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири»

РФ и КНР запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Старт запуску российского «голубого топлива» в Поднебесную в режиме телемоста дали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт РИА Новости.

«Разрешаю открыть кран», – сказал глава российского государства во время церемонии запуска. «Поехали», – подхватил его инициативу китайский лидер.

После чего председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил: «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, кран открыт. Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики».

Напомним, газопровод «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в КНР,свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.

30-летний контракт на поставку 38 млрд м³ газа ежегодно на сумму 400 млрд долл. подписали в 2014 году «Газпром» и China National Petroleum Corp.