Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV отечественного ПО.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 июля 2020 года при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю будет обеспечена возможность использовать их с предварительно установленным российским ПО

Ранее сообщалось, что 21 ноября нижняя палата парламента РФ приняла закон о запрете продажи на территории нашей страны электронных устройств без российского ПО. Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки позже должен определить Кабмин РФ.

Напомним, инициаторами этого закона стали депутаты Госдумы Александр Ющенко, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Сергей Жигарев.