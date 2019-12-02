«Ролевая модель бизнес-вумен»: Валентина Бучнева о специфике управления в фармацевтике

1. Российские законодатели в последнее время принимают множество законов, связанных с фармацевтической отраслью. Как на вас отражаются перемены на рынке?

Законодательные инициативы, которые действительно могут существенно повлиять на ландшафт российского фармацевтического рынка, на наш взгляд, еще не приняты, над ними работает межфракционная профильная группа в Госдуме. Можно особенно выделить идеи ограничения доли аптек и дистрибьюторов, “коммерческой” функции аптечных ассоциаций и использования ими собственных торговых марок, а также нашумевшую инициативу по ограничению размеров маркетинговых выплат со стороны товаропроизводителей рознице. В комплексе с другими инициативами, это серьезные изменения правил игры. Конечно, все это в большей степени повлияет на розничное звено, но в конечном счете производителям тоже придется изменить привычную парадигму взаимодействия с партнерами - аптечными сетями.

В целом, большая часть текущих законодательных инициатив в достаточной мере обоснованы и должны способствовать повышению доступности качественных лекарств населению. Кроме того, рано или поздно, но будет принят закон об онлайн-торговле - к этому рынок постепенно готовится, тестирует новые форматы.

2. Ваша компания присутствует в России уже более 10 лет. Однако «Босналек» не ограничивает себя географически: вы работаете и в регионах Центральной и Юго-Восточной Европы, СНГ и Юго-Западной Азии. Можно ли говорить, что регулирование отрасли в нашей стране более жесткое, чем в других странах? Как вы оцениваете последние изменения?

Несмотря на то, что основной портфель наших препаратов составляют дженерики, для их разработки мы привлекаем ведущих специалистов отрасли. Все этапы разработки, лабораторных и клинических исследований происходят в строгом соответствии с международными стандартами, и в определенные регламентом сроки. А вот выход продукта на локальные рынки уже зависит от их требований.

Есть страны, например, Молдова, где при наличии регистрации в европейских странах, проходит упрощенная или ускоренная процедура вывода на рынок. В России требуется проведение локальных клинических исследований, и регистрация нового препарата может занять до трех-четырех лет.

В будущем мы ожидаем введения правил единой регистрации для стран-участников Таможенного союза, что значительно повысит доступность качественных препаратов и ускорит сроки их вывода на рынок. Для этого Босналек первым из восточноевропейских производителей прошел сертификацию на соответствие требованиям GMP Евразэс. Для нас получение евразийского GMP сертификата – это демонстрация готовности стать полноправным участником единого экономического пространства, создаваемого в рамках таможенного союза.

Унификация фармакопеи, введение единой регистрации и требований к производству откроет новые горизонты развития для фармрынка стран Евразийского таможенного союза, и Босналек есть что ему предложить. В ближайшей перспективе, это препараты линейки Лизобакт, Энтерофурил. Но в будущем мы планируем, что и другие препараты Босналек, включая рецептурные, станут доступны потребителям всего евразийского региона.

3. По вашему мнению, какие области на рынке фармацевтики сейчас являются наиболее перспективными?

Несмотря на то, что развитие мировой фармацевтики значительно замедлилось в связи с высочайшей сложностью разработки современных лекарств, перспективные направления, конечно, есть.

Наиболее динамично выходят на рынок инновационные препараты онкологического профиля, в том числе нового типа - иммунотерапевтические, например. Создаются все более совершенные препараты для борьбы с ВИЧ и другими инфекциями, которые еще недавно были приговором (например, гепатит С). Очень перспективным направлением является поиск альтернативы антибиотикам. Всем известно, что сегодня антибиотикорезистентность (устойчивость инфекций к антибиотикам) представляет огромную проблему практически для любого направления медицины. Именно поэтому становятся все более востребованными лекарства на основе лизоцима - вещества, родственного человеческому организму и действующему на бактерии, вирусы и грибы.

4. Будучи руководителем, как Вы принимаете то или иное решение, стоит или не стоит рисковать в конкретной ситуации? В чем специфика руководства на фармацевтическом рынке?

Зависит от того, чем рисковать. Потеря деловой репутации неприемлема ни для меня, ни для компании в целом. Поэтому добропорядочность в партнерских отношениях, прозрачность и открытость ведения бизнеса являются высшей ценностью.

Если речь идет о стратегических решениях, иногда даже непопулярных, например: снижение цены для сохранения или увеличения доли рынка, отказ от работы с недобросовестными партнерами - мы делаем это ради сохранения экономической эффективности. То же самое могу сказать и о рисках, которые таят в себе смелые и нестандартные решения в маркетинге. Тут главное правило такое: если хочешь быть первым - выделяйся.

Специфика руководства на фармрынке заключается в огромной социальной ответственности. Здесь конечная цель не просто в извлечении прибыли. За каждым рублем, за каждой проданной упаковкой лекарства стоит реальный пациент, о котором необходимо помнить и понимать, что его здоровье - это в том числе и твоя ответственность. Поэтому руководителю в фармацевтическом бизнесе, как, пожалуй, ни в одной другой сфере, важно уметь грамотно балансировать между бизнес-показателями и социальной составляющей, уделяя равное внимание и тому, и другому.

5. Как Вы понимаете, кто может стать частью вашей команды, а кто нет? Расскажите о своих специалистах.

За последние четыре года было сделано многое из того, что в Босналек не делалось до этого никогда. Например, наши специальные проекты - спонсорство московского этапа международного чемпионата по сноубордингу в 2016 и 2017 году, создание новых форматов коммуникации с потребителем в диджитал-пространстве, таких как навигационное приложение к чемпионату мира по футболу 2018 года. Нам удалось изменить модель дистрибуции и отрегулировать логистические схемы: исчезли лишние звенья перепродаж, компания стала выбирать более надежных дистрибьюторов, чтобы обеспечить наличие препаратов в любой аптеке и отрегулировать цену на полке, исключить “переливы” товара. За всеми этими достижениями стоит команда во главе с директором по операционной деятельности и стратегическому планированию Андреем Соколовым и директором по маркетингу Натальей Соловьевой. Я по-настоящему горжусь своей командой и каждый раз, представляя наши успехи на различных мероприятиях, радуюсь, что мне удалось собрать вместе таких талантливых и энергичных на новые свершения профессионалов.

6. Бытует мнение, что успешный руководитель должен чувствовать момент, а именно — когда ускорить или приостановить какие‑либо процессы, когда начать что-либо менять. Ощущаете ли Вы такую необходимость?

Безусловно, ведь в этом и заключается искусство управления бизнесом. Для того, чтобы “чувствовать момент”, необходимо досконально знать свою сферу, уметь предугадывать изменения на рынке и, даже заранее, влиять на события. А учитывая, что фармрынок - довольно узко специфичен, и люди со стороны в него приходят крайне редко, быть внутри него означает пройти карьерный путь с самого начала. С этим мне повезло: почти 30-летний опыт в фармбизнесе помогает чувствовать даже самые тонкие “возмущения” его атмосферы и принимать верные решения.

7. Принимает ли ваша компания участие в крупных отраслевых мероприятиях? Как это помогает бизнесу?

Я считаю, что участие в отраслевых мероприятиях крайне важно. Это помогает держать руку на пульсе, происходящих в индустрии событий, получать ценные инсайты рынка и, самое главное, обмениваться практическим опытом. Например, в прошлом году Босналек первым провел пилотный проект по мониторингу онлайн-касс с одной из крупных аптечных сетей. Мы рассказали о своем опыте рынку, было много позитивных слов от коллег по цеху. Также мы одни из первых получили российский и ЕАЭС сертификаты GMP - для рынка это, по-настоящему ценный кейс, о котором важно и нужно говорить, в том числе в рамках отраслевых мероприятий. Кроме того, такие события - это всегда дискуссионные площадки, где рождается консолидированное мнение участников рынка по злободневным вопросам, появляются важные инициативы, многие из которых впоследствии будут представлены государству.

8. Разработкой каких препаратов ваша команда занимается на данный момент? Вообще, в каком направлении ваша компания развивается сейчас?

Несомненно, мы и дальше, будем развиваться и выводить новые препараты. В первую очередь, это будут направления, в которых мы традиционно сильны и обладаем экспертизой – средства противопростудной группы, лечение желудочно-кишечной системы. Однако на перспективу мы изучаем и новые терапевтические области, например, неврологию.